Vacunación: se anotaron más de 4 mil adolescentes y niños

jueves 07 de octubre de 2021 | 3:00hs.

El último Consejo Federal de Salud (Cofesa) fue determinante para avanzar en la vacunación pediátrica contra el Covid-19 en el país. En el encuentro, la Nación garantizó las dosis para la población menor de 18 años.

Tras el Cofesa, que definió arrancar el 12 de este mes la campaña anticovid, Misiones habilitó el martes la preinscripción a los chicos de 3 a 11 años con la vacuna Sinopharm y a los de 12 a 17 años con Pzifer. Hasta ayer, la aplicación Alegra Med tenía empadronados a 1.587 niños y 2.477 adolescentes.

El Territorio relevó la opinión de diferentes pediatras, tanto del sector público como del privado, respecto a las expectativas y los miedos que tienen los padres frente a la vacuna del Covid, sobre todo en el grupo etario de los niños de 3 a 11 años.

“Hay consultas muy puntuales, con chiquitos con factores de riesgo, síndrome de Down, en líneas generales creo que esta todo más expectante porque recién el martes se conoció el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)”, sostuvo Natalia Marchesini, vocal de la SAP en Misiones.

“La SAP recomendó para grupos de riesgo, creo que se va a ir realizando con cautela centrando el pediatra en cada caso en particular”, sostuvo.

“Queremos que los chicos se vacunen, para su seguridad, para llegar a la inmunidad de rebaño y para reforzar la presencialidad escolar. Sin lugar a dudas, recomendamos la vacuna”, había manifestad Omar Tabacco, presidente de la entidad luego de haberse reunido con autoridades nacionales para familiarizarse con la evidencia científica.

“La semana que viene tenemos entendido que ya nos van a dar vacunas para niños menores de 12 años. La SAP avaló la vacunación y normalmente los pediatras, nos regimos por eso, ya evaluaron y chequearon los pro y los contra, así que los pediatras van a empezar a indicar esa vacuna ante la consulta de los padres”, indicó Liliana Fernández Sosa, gerente del Hospital Pediátrico Fernando Barreyro.

Por su parte, Guido Barreyro, pediatra del sector privado, consideró que “las dudas surgen por lo que publican los medios afines al poder real, la clásica lucha de intereses económicos y los lobbies instalados. La Anmat no se va a suicidar autorizando algo que no tenga asidero científico. Se probó con 500 millones de dosis en niños en China y Emiratos Árabes con excelente respuesta inmunológica. Me parece un muy buen número de casos”.

Se estima que hay unos 200 mil niños dentro de esa franja etaria en Misiones, mientras que en el grupo de los adolescentes hay 130 mil que quedan por ser inmunizados, dado que no fueron incluidos en la primera etapa de la vacunación que era para chicos con comorbilidades.

La focalización en la población más joven comenzó el 3 de agosto con la vacuna estadounidense Moderna. Ahora, desde el 12 de octubre en adelante, se podrán vacunar en todo el día los chicos de 3 a 17 sin enfermedades de base.

Según el monitor de vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública de la provincia, hay 34.898 misioneros de 12 a 17 años con factores de riesgo que recibieron la primera dosis, y otros 2.311 sin factores de riesgo que también fueron vacunados. En este segundo grupo, los operativos son mediante búsqueda activa.



En cifras

330.000

chicos quedan por recibir la vacuna anticovid, con o sin factores de riesgo: unos 200 mil del grupo de entre 3 y 11 años y otros 130 mil de 12 a 17 años.

