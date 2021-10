Juzgan a padre e hijo por un robo y abuso sexual en Campo Grande

jueves 07 de octubre de 2021 | 0:30hs.

Argumentos endebles, contradicciones y coartadas disparatadas desplegaron ayer Emiliano Benítez (29) y su padre Luciano Benítez (51) durante la primera jornada del juicio oral por un hecho de robo calificado y abuso sexual en perjuicio de dos mujeres de la localidad de Campo Grande.

Las víctimas son madre e hija y al momento del ilícito tenían 73 y 52 años. Precisamente, la segunda fue violada por uno de los tres encapuchados que irrumpieron en la chacra de la familia, la noche del 9 de abril de 2017.

Ayer, por acuerdo entre las partes, se resolvió incorporar por lectura la declaración de la septuagenaria. En tanto, la hija testificó y ratificó el horror que padecieron hace cuatro años y medio.

Por su parte, los acusados también brindaron su versión de los hechos y se despegaron de la grave acusación que pesa sobre ellos, al tiempo que implicaron a otro familiar.

Además, quedó plasmado que ambos poseen un frondoso prontuario por diferentes delitos.

En la lectura del requerimiento de elevación a juicio se enumeraron las pruebas contra los Benítez, como ser elementos secuestrados en diferentes allanamientos, su ubicación en el lugar del hecho a partir del registro de las antenas de telefonía móvil y el cotejo de muestras genéticas que los implican en el abuso sexual.

Otro elemento relevante en la acusación fue el testimonio de Priscila C., quien era novia de Emiliano Benítez y aportó una serie de datos que comprometieron severamente a los acusados.

En el mismo expediente fueron imputados por encubrimiento Luis Alberto Velázquez (22) y Ángel Joel Viana (23), quienes tramitan el juicio abreviado.



“No griten que las mato”

El hecho denunciando se registró el domingo 9 de abril de 2017, alrededor de las 19.30, en una chacra de Campo Grande.

Según la instrucción, los Benítez en compañía de un tercero que no fue identificado irrumpieron en la vivienda con un palo y una manguera que usaron para golpear a las víctimas.

La hija forcejeó con los ladrones, pero fue reducida y llevaba a una habitación junto a su madre, donde las ataron y golpearon. Uno de los delincuentes abusó de la mujer más joven delante de su progenitora.

Primero hallaron una pistola y un revólver, y exigían dinero, circunstancia en la que efectuaron un disparo en la habitación.

“No griten que las mato”, amenazó uno de los encapuchados, y agregó: “Si quieren vivir entreguen la plata”.

El dinero se hallaba en un ropero. Además, preguntaron dónde estaba la escopeta, indicio de la intervención de un entregador que aportó el dato que posibilitó el robo.

Los ladrones escaparon a bordo de la camioneta Chevrolet S10 de una de las víctimas con un botín de 60.000 pesos, dos celulares, una pistola calibre 22 milímetros, un revólver calibre 32 y una escopeta calibre 14 de un cañón.

Minutos más tarde las mujeres lograron deshacerse de sus ataduras y pidieron auxilio en casa de un familiar que reside cerca. A las 21 la comisaría de Campo Grande tomó conocimiento del hecho.

En la cocina, la Policía halló un garrote de un metro de largo que los malvivientes usaron para agredir a las víctimas.

El debate oral se realiza en la sede del club OTC. FOTO: Macarena Bordón

Testigo clave

En los días posteriores, personal de la Secretaria de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) determinó que el 13 de abril, desde uno de los celulares de las víctimas, se contactaron con una cuenta de Facebook a nombre de Priscila C., la que a su vez mantenía fluida comunicación con Emiliano Benítez, quien resultó ser su pareja.

Con este indicio se procedió a allanar un departamento en Posadas donde vivían Benítez y su novia, lugar donde hallaron un teléfono y dos armas robabas en Campo Grande.

En su declaración, la joven contó que su novio se dedicaba al contrabando de cigarrillos con el papá. Aportó que el 6 de abril su pareja recibió un llamado de su progenitor, quien le dijo que tenía que viajar a Oberá porque el 9 tenían que cobrar una plata.

Con relación al día del hecho, la novia de Emiliano Benítez mencionó que el muchacho le contestó los mensajes hasta las 19.30 o 20, y luego recién a las 22 le dijo que perdió el colectivo para volver a Posadas.

Le mencionó que le pediría a un amigo que lo lleve hasta la capital, pero no llegó ese domingo, sino al otro día y en compañía de su padre Luciano Benítez.

La chica notó que ambos “estaban sucios y lastimados. Les pregunté qué les pasó y dijeron que Gendarmería los persiguió”.

“El padre se quedó a dormir y al otro día yo estaba lavando ropa y escuché que ellos cuchicheaban, pero cuando me acerqué cambiaron de tema”, declaró la testigo.

Confirmó que su novio le regaló un celular que resultó ser de una de las víctimas.

“Después se compró una moto, de la nada”, dijo la chica, al tiempo que su suegro adquirió un auto.

La camioneta robada a las víctimas apareció una semana después, incinerada, sin cubiertas y sin asientos. FOTO: Archivo

Los acusados hablaron

La camioneta de las víctimas fue encontrada el 15 de abril sobre un camino vecinal cercano a la planta eléctrica de ruta 14, en Oberá. Estaba quemada, sin las gomas ni los asientos. A raíz de ello fueron implicados Velázquez y Viana.

Con relación a los principales acusados, durante la instrucción Luciano Benítez se abstuvo de declarar, pero ayer hizo uso de la palabra ante el Tribunal Penal Uno de Oberá.

Insistió en su inocencia, que no tuvo nada que ver con el hecho y que su ex nuera lo incriminó porque no lo quiere. Asimismo, corroboró la versión de su hijo que apunta a incriminar a su hermano Ramón.

Por su parte, Emiliano Benítez declaró en la misma línea que tuvo en la instrucción.

Reconoció que se dedicaba a la venta de cigarrillos de contrabando e indicó que el 9 de abril de 2017 se hallaba en el Mirador del Parque de las Naciones con un amigo de apodo Paraguayo, circunstancia en la que apareció su tío Ramón para pedirle que lo lleve a Campo Grande a cobrar una deuda.

“Estaba borracho, pesado y llegó con dos amigos que no conozco. No sé en qué andaban. Como insistía le llevé a Campo Grande en el auto de mi amigo y por el camino mi tío recibió una llamada de una mujer. Llegamos a un punto en la ruta y se bajaron los tres en un sector que no conozco porque era de noche. Mi tío me dijo que iba a tardar unas dos horas, entonces volví al Mirador”, relató.

En tanto, agregó que alrededor de las 22 su tío Ramón apareció otra vez en el Mirador con sus dos amigos para pagarle el viaje a Campo Grande, pero como no tenía plata le ofreció dos armas y un celular. “Si te sirve, hacé tu diferencia”, dijo que señaló su tío.



Pocos argumentos

El joven insistió en implicar al hermano de su papá, pero al mismo tiempo su versión contó con argumentos sin demasiado sustento, como por ejemplo no poder identificar al amigo que presenció toda la secuencia.

En ese punto, la fiscal Estela Salguero le pidió que diera más datos del supuesto Paraguayo, pero Benítez indicó que sólo sabe su apodo y que vive en Encarnación, Paraguay.

Sobre las armas que presuntamente le dio su tío, mencionó que las guardó abajo del asiento del auto de su amigo.

Al otro día siguió vendiendo cigarrillos y luego viajó a Posadas: “Guardé las armas porque no tenía mala intención. Y el teléfono le di a mi novia”

“No niego que los llevé hasta allá (a Campo Grande). Pero estoy siendo acusado de algo que no hice”, agregó.

El abogado Lisandro Riotorto, querellante en representación de las víctimas, le preguntó si al trasladar a los tres hombres hasta Campo Grande notó que hayan tenido armas u objetos contundentes, a lo que respondió que no.

En otro punto, negó que el lunes 10 de abril su papá lo haya acompañado a Posadas, como declaró su novia, quien también manifestó que el joven tenía arañazos en el cuello, cuestión que no supo aclarar.

Por su parte, el defensor oficial Matías Olivera solicitó la presencia del perito genético que implicó a los acusados, lo que fue desestimado por el Tribunal ya que oportunamente las conclusiones fueron incorporadas por lectura.

Primer juicio en el OTC

El juicio contra Luciano y Emiliano Benítez se realiza en el salón principal de eventos del Oberá Tenis Club (OTC), escenario que en noviembre albergará el debate oral por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), hecho por el cual están imputados trece policías obereños.

Dicha locación obedece a la necesidad de contar con un mayor espacio físico al disponible en la sala de debates del Tribunal Penal Uno por la cantidad de actores intervinientes.

Con relación a la acusación contra los Benítez, el expediente está caratulado como robo doblemente calificado por el uso de arma en poblado y en banda, abuso sexual con acceso carnal calificado y portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento.

En la continuidad, para hoy fueron citados cinco testigos. En tanto, el próximo miércoles será el turno de alegatos y sentencia.

El Tribunal es presidido por Francisco Aguirre, secundado por José Pablo Rivero y el subrogante Jorge Villalba.