Remadoras rosa concientizan sobre cáncer de mama

jueves 07 de octubre de 2021 | 6:05hs.

El martes 19 se celebra mundialmente el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama y en muchos países se aprovecha para realizar actividades de concientización y prevención, sobre todo sobre la importancia de los controles periódicos y de la detección precoz para salvar vidas.

En Misiones una de las actividades la lleva adelante un grupo de mujeres de San Ignacio que se denominan remadoras rosas ‘Azaleas del Paraná. Todas son pacientes oncológicas y en rehabilitación que encontraron en el canotaje una vía de contención y apoyo emocional.

El evento libre y gratuito será el sábado 16 en el Club San Ignacio Kayak del barrio Paso Carreta, de esa localidad. Está prevista una gran ‘remada rosa’, además de zumba, caminata y el cierre con profesoras de yoga. Además estarán presentes profesionales del Instituto Gema de Posadas para brindar charlas de prevención. El martes 19 en la plaza Independencia harán una colecta de cabello, telas, cinta de papel, guata, hilo; tanto para hacer pelucas como almohadas de descanso para las pacientes operadas.

El grupo de remadoras rosa es un movimiento que existe a nivel nacional e internacional y Azaleas del Paraná es el primero de Misiones. En pocos días cumplirán un año y esta es la primera actividad que realizan en conjunto.

“Es un grupo de rehabilitación y contención para todas las pacientes oncológicas con diagnóstico de cáncer de mama que quieran acercarse a hacer una actividad física. El canotaje es lo más recomendable, está demostrado por un especialista canadiense que vio que el canotaje funciona como drenaje natural para post mastectomía y vaciamiento axilar en los pacientes oncológicas”, relató a El Territorio, Rocío Arrúa (36), una de las integrantes y referentes de este grupo.

Rocío empezó con los estudios a finales de 2018 al detectar un bulto en su mama izquierda que iba creciendo. Al año siguiente le llegó el diagnóstico certero: cáncer de mama. Pasó por dos cirugías, una cuadrantectomía (extirpación de un cuarto de la mama) y un vaciamiento axilar.

“A los pocos días de la cirugía empecé con el tratamiento oncológico con quimioterapia intravenosa, radioterapia y ahora sigo con quimioterapia inyectable y tratamiento vía oral. Y acá estoy remándola, en todas las formas”, relató.

La mujer es kinesióloga y fisiatra y tiene tres hijos, un varón de 14 años y dos niñas de 9 y 6 años.

“Me creo una mujer resiliente, con mucha fuerza y que le venzo a las adversidades. Por supuesto que caí, lloré, me deprimí pero salí adelante gracias a un grupo de personas que encabezan los médicos y Dios, le sigue en la primera línea mi familia y mi ejército de amigos y conocidos que siempre me están ayudando”, contó sobre su proceso.

En este camino la acompañaron incondicionalmente su esposo, su madre y sus pequeños. “A los niños también les afecta, las veces que me venía a Posadas ellos se quedaban con el miedo de que me quedara internada”, relató.

Rocío entiende y asegura que el diagnóstico temprano salva vidas y por eso alienta a las mujeres a los chequeos anuales, pero también a los hombres, porque también pueden tener este tipo de cáncer.

Por último, desde su lugar como protagonista y luchadora contra esta enfermedad, quiso dejar un mensaje: “Que la luchen, sigan adelante, se puede salir adelante. Que no se cansen de hacer el tratamiento porque hay veces que uno dice que no quiere que le pinchen más y no ir más. En mi caso los rayos se hacían todos los días y había veces que no me quería levantar para ir, pero hay que cumplir y es la única forma de tener una posibilidad de vida. He perdido amigas en el camino por esta enfermedad pero hay que buscar un punto de apoyo y seguir”.