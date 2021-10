Santo Tomé: docente montó un aula en la casa para enseñar a niños con discapacidad

miércoles 06 de octubre de 2021 | 16:48hs.

Natalia Ramírez (28) es maestra de educación inicial en Santo Tomé y residente del Instituto Ernesto Sábato de la localidad de La Cruz. "Me vine con la idea de poder montar un taller en mi casa para dar apoyo pedagógico a los niños DI (discapacidad intelectual)", y así lo hizo.

Como parte de esa inquietud que genera el querer hacer algo por los otros, Natalia decidió invertir y seguir dando de sí. "Me hice un cartelito en mi cuenta de Facebook, empezaron a compartir, publiqué en Instagram también, lo ponía en mis estados (de WhatsApp) y eso llevó a que muchas personas me fueran contactando por mi número de teléfono. Por el famoso boca a boca comenzaron a preguntarme muchos padres, y a sumarse a mi propuesta", contó y añadió: "Tuve la gran bendición de contactarme con tutores de niños que necesitaban un apoyo individualizado con respecto a la enseñanza escolar".

"A todo esto me empecé a hacer miles de preguntas con respecto a la tan hablada integración escolar. Porque no se imaginan la demanda de niños que hay en escuelas comunes con la gran necesidad de tener su docente integradora y no hay, lamentable. Por eso comencé con este pequeñito granito de arena", indicó.

El aula en casa

Respondiendo a por qué puso el aula-taller en su casa, la docente dijo: "Primero porque estoy completamente enamorada de mi carrera, amo lo que estoy haciendo, y sé que es de una gran ayuda por la demanda que tenemos en nuestra localidad, que es atender a los chicos con discapacidad intelectual. Yo ahora que estoy más en el tema, que se me acercó mucha gente, incluso gente del Centro del Niño Especial Alto Uruguay, uno se va desenvolviendo y se van conociendo más casos, más niños que necesitan. Mi idea es seguir con esto y poder brindarles a todos ellos de lo que yo aprendí, de lo que me estoy formando, porque esto como es una carrera docente, uno siempre se tiene que estar especializando. Sabemos que cada vez salen más patologías, y uno no se puede quedar con el título que se recibió y quedó ahí. Siempre hay cosas nuevas para innovar. Ahora estamos con el tema de los niños autistas, para ellos cada vez salen más estrategias de trabajo, más materiales didácticos, y uno tiene que ir al ritmo de lo que va saliendo, y aprendiendo, para ayudarlos a ellos".

No obstante, Natalia contó que en un sector de su casa (ubicada en los barrios del Sur) comenzó a "tomar niños, pero cada vez la demanda era mayor y los materiales didácticos me fueron haciendo falta. Por ello presente mi pedido en Santo Tomé Emprende. Hoy estoy feliz de que me hayan aprobado y brindado los materiales necesarios para poder seguir trabajando de una manera más significativa con ellos (en relación a los chicos)".

Natalia forma parte del segundo grupo de beneficiarios del programa "Santo Tomé Emprende y recibió recientemente el kit completo de elementos solicitados para dar clases de educación inclusiva y apoyo didáctico a niños con autismo y discapacidad.

"La ayuda que me brindó el municipio es de materiales didácticos, por ejemplo libros para trabajar grafomotricidad, libros sensoriales, el panel sensorial, pedí también lo que es el grip adaptador para trabajar la aprehensión del agarre del lápiz, suena absurdo pero hay muchos chicos que no saben agarrar el lápiz, y este elemento les ayuda a mejorar muchísimo a la hora de escribir en sus cuadernos únicos de la primaria. Y así miles de cosas: tengo juegos de encastre, rompecabezas, libros para comenzar a leer, para separar en sílabas, para poner letras, libritos de frases, muchos materiales muy buenos que me sirven muchísimo para trabajar con ellos. Me vino también un panel para trabajar con los pictogramas, que ese es el que más estoy utilizando ahora", detalló la educadora.