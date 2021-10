Tensión en Estados Unidos: varios heridos tras tiroteo en una escuela secundaria en Texas

Medios internacionales dan cuenta de un reciente tiroteo en un instituto secundario de la localidad de Arlington, Texas (Estados Unidos). Si bien al momento no hay reportes oficiales, se habla de al menos cuatro heridos. La policía busca a un joven de 18 años al que identificaron como autor de la balacera.

Fue la propia Policía de Arlington la que informó en su cuenta oficial de Twitter de que estaba desplegada en la zona del hecho, un instituto educativo de Timberview.

All Parents -@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk