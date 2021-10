Desde el consulado paraguayo advierten que no hay garantías de regreso a Paraguay por el Tancredo Neves

miércoles 06 de octubre de 2021 | 12:22hs.

Debido a la viralización de una noticia que dice que los ciudadanos paraguayos estarían autorizados por el Ministerio de Salud de Misiones a ingresar a Puerto Iguazú por el puente Tancredo Neves, pese a que la reglamentación vigente emitida a nivel nacional recalca que solo extranjeros de países limítrofes directos pueden ingresar por el puente Tancredo Neves, desde el consulado Paraguayo en Iguazú advierten que el regreso no está garantizado por las autoridades brasileñas, en el caso que ingresarán solamente podían regresar pro el puente internacional San Roque González una vez que este se habilite.

El inconveniente se registra en el ingreso a Brasil ya que actualmente rige la reglamentación de Portaria N° 655 que explica que extranjeros pueden ingresar al vecino país solamente por via aérea siempre que cumplan las exigencias de visa adecuada a su situación migratoria (en caso de turismo o negocios, si necesitan o no visa de visita) y presenten el documento de viaje adecuado (pasaporte o DNI).

En el caso del puente Tancredo Neves la misma reglamentación declara que “Por la frontera terrestre, no pueden ingresar extranjeros no residentes. Están exceptuados de la restricción los padres, hijos, cónyuges y conviventes de personas con nacionalidad brasileña (situción que deberá estar comprobada por documentación original y apostillada). Parientes no residentes de ciudadanos extranjeros con residencia regular en Brasil deben comunicarse con las oficinas consulares de su país en Brasil. Otras situaciones específicas deben ser consultadas en la normativa actual”.

Es por ello que desde el consulado advierten que si un ciudadano con documentación Paraguaya ingresa al pais por el puente Tancredo Neves solamente podrá salir por Posadas. En el caso que este radicado en la Argentina, solo si tienen domicilio en Iguazú Brasil permite el ingreso hasta Foz do Iguazú.