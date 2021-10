Puerto Iguazú ya tiene casi 100% de reservas para el fin de semana largo

miércoles 06 de octubre de 2021 | 6:07hs.

El sector turístico de Misiones se prepara para días de intenso movimiento en los principales atractivos durante el fin de semana extra largo, puesto que al sábado y domingo se agregan el feriado puente del viernes 8 y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado del martes 12 al lunes 11,



En este sentido, la tierra colorada apunta a la recuperación de la actividad que durante 2020 sintió el parate que suscitó la pandemia del coronavirus. Ante la mayor flexibilización en determinados rubros, como el de eventos sociales, y el equilibrio en el estatus epidemiológico en torno a la pandemia genera fuertes expectativas.



En este sentido, uno de los principales focos de la atención estará en Puerto Iguazú, que aguarda un mayor flujo de visitantes de Brasil luego de la reapertura del puente internacional Tancredo Neves, que une el destino con Foz de Iguazú, tras la decisión del gobierno provincial de la gratuidad del test de antígenos para ingresar al país. Para este fin de semana XL, diversas cámaras locales relevan hasta el momento una ocupación de camas que alcanza casi el 100%, un número que desde 2019 no se registraba en el destino y sería superior al registrado en el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural de ese mismo año, cuando fue del 88%.



En otros puntos de la provincia también se registra una gran demanda de alojamientos, siendo El Soberbio uno de los principales destinos que a la fecha cuenta con un 80% de reservas, punto que cobró gran interés durante la pandemia y que apunta a repetir una temporada similar a la de invierno cuando registró un porcentaje similar de ocupación. Allí, las expectativas están puestas ante la inminente reapertura de más pasos internacionales que generaría un mayor movimiento, pensando ya en la temporada de verano.

Iguazú repleto

Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), comentó que “quedan muy pocas plazas disponibles y se ruega a los turistas hacer las reservas correspondientes para evitar posibles inconvenientes. No se descarta que la afluencia de turistas impulse el alojamiento en los hoteles de los municipios aledaños”.



Consideró que las Cataratas serán la vedette de este fin de semana largo, luego de la flexibilización de las actividades y con el avance de la vacunación a lo largo del país que garantizará una seguridad sanitaria mejor comparado con feriados anteriores.



“Nos espera un buen fin de semana largo, similar a cualquier fin de semana largo antes de la pandemia. Esto es algo que cada operador anhelaba, volver a trabajar como antes siempre cuidando todos los recaudos sanitarios que indica la emergencia sanitaria. Estamos muy contentos por cómo se proyecta todo”, indicó Lucas en diálogo con El Territorio.



Respecto a las reservas hoteleras, el presidente del Iturem afirmó que según el último relevamiento que realizaron, solamente uno de los 191 hoteles tiene habitaciones disponibles. “Esto ya lo preveíamos antes de la decisión del gobierno de la gratuidad del test de antígenos, así que reservas de brasileños no serán muchas, pero esperamos que los hermanos brasileños que vengan a Iguazú disfruten de nuestros atractivos y de la gastronomía”, acotó.



Por su parte, desde la Asociación Civil de Atractivos Turísticos de Iguazú (Acati) se mostraron expectantes ante la gran número de reservas, por lo que se encuentran trabajando y ultimando detalles para recibir a los turistas.



“Casi todos los atractivos estarán trabajando, excepto el Duty Free Shop, que continúa ultimando detalles y no confirmó aún la fecha de apertura, y el Ice Bar, porque la mayor parte de sus visitantes son brasileños”, explicó Sonia Waidelich, titular de la Acati.



“Estamos súper contentos, con muchas ganas de trabajar. Este va a ser el mejor fin de semana desde el inicio de la pandemia y nos llena de esperanzas porque nos inyecta energía además del hecho de que mueve nuestra economía”, añadió Waidelich.



Según datos del Ministerio de Turismo de Misiones, el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del 2019 dejó más de 120 millones de pesos. En ese momento, la cartera informó que en cuatro días se alcanzó una ocupación promedio del 74,2% en la tierra colorada. Puerto Iguazú, el destino más elegido, llegó al 88%; El Soberbio, al 85%; San Ignacio y Oberá, al 80%; Posadas al 74,1%; y Aristóbulo del Valle, al 60,1%.

Sin límite de aforo y hasta las 19

En las Cataratas se ultiman detalles para el primer fin de semana largo sin límite de aforo de personas, con la aplicación de todos los protocolos sanitarios vigentes para que el turistas puedan disfrutar de los 275 saltos de forma segura. Desde el Parque Nacional Iguazú indicaron que los tickets continúan a la venta únicamente por el sitio web ventaweb.apn.gob.ar/reserva/



Desde Parques informaron que el predio abrirá sus puertas desde las 7 hasta las 19, pero que el último ingreso al parque será hasta las 13, para que el visitante tenga el tiempo suficiente para recorrer todos los circuitos y pasarelas disponibles.



Respecto a los paseos habilitados, el Circuito Inferior y la Garganta del Diablo lo están desde el inicio de la temporada de verano- Y desde el 1 de octubre se sumó de forma parcial el paseo inferior, donde se pueden contemplar los saltos Dos Hermanas y el Bosetti. Este último circuito y el sendero Macuco solamente se pueden visitar con guías de turismo que deben ser contratados al ingreso del parque.



Teniendo en cuenta los tickets vendidos hasta el momento, se espera una gran afluencia de turistas al destino Iguazú. Es por ello que los operadores turísticos se encuentran expectantes ante la llegada de un fin de semana extra largo con una mayor flexibilización de actividades que podría ser una muestra de lo que se vivirá en Iguazú en el verano teniendo en cuenta el plus del programa Previaje.



Por su parte, en Brasil, el Parque Nacional do Iguaçu amplió el horario de atención en el feriado de la Virgen Patrona de Brasil. La empresa concesionaria espera el arribo de 20.000 visitantes durante los cuatro días del fin de semana extra largo.

A través de un comunicado, informaron que el Parque Nacional do Iguaçu, que alberga las Cataratas del Iguazú, ampliará el horario de atención a los visitantes en el feriado de Nuestra Señora Aparecida, Virgen Patrona de Brasil, desde el sábado 9 hasta el martes 12, de 8 a 16, precisaron de manera oficial.