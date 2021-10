Ante la Justicia Federal, Eike rechazó el proceso de extradición a Brasil

martes 05 de octubre de 2021 | 5:15hs.

Sonriente, confiado, desafiante. Así bajó el brasileño Eike Conrad Dubal (24) del patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que lo trasladó desde su lugar de reclusión hasta el Juzgado Federal de Posadas, ubicado sobre la avenida Mitre. Con la capucha de un llamativo buzo puesta, barbijo y chaleco antibalas, saludó e hizo gestos a la cámara de El Territorio que lo esperaba.

El móvil llegó poco después de las 7.30 de la mañana, pero el viaje había empezado mucho antes, durante la madrugada. Eike está alojado en Puerto Iguazú, debido a que en Posadas la fuerza no tenía lugar y -dijeron fuentes internas de la fuerza extraoficialmente- nadie se quiso hacer cargo de custodiarlo.

En sede judicial se concretó una audiencia informativa que dio inicio al proceso de extradición a Brasil. A grandes rasgos, se le notificó formalmente que había sido detenido por un pedido de captura internacional solicitado por el vecino país, de donde nunca volvió a la cárcel tras una salida transitoria.

Como viene informando El Territorio, el joven fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico y corrupción de menores, luego de que la Policía Civil del vecino país lo registrara vendiéndole cocaína a un adolescente de 15 años en San Borja, una localidad cercana a la frontera con Santo Tomé.

Eike, ayer, aguardando el llamado para ingresar al Juzgado Federal de Posadas. FOTO: Sixto Fariña

Ayer Eike designó como abogado al letrado Santiago Guglielmi y como primera medida lo que se hizo fue rechazar el proceso de extradición, ya que de lo contrario el trámite iba a ser mucho más ágil. Ahora, la Justicia Federal, mediante el Ministerio Público Fiscal, debe solicitar a Brasil toda la documentación pertinente que justifique su requisitoria, analizar que esté todo en orden y, de ser necesario, pedir documentación adicional.

Este trámite se hace vía Cancillería y, si bien en 2019 Argentina y Brasil firmaron un nuevo tratado para acelerar los procedimientos, puede tener la demora propia de todo trámite burocrático.

En diálogo con El Territorio, Guglielmi expresó que incluso la extradición se puede denegar y en ese caso el joven se puede quedar en suelo argentino. Entre los argumentos que van a esgrimir resalta que el joven está instalado en Posadas, donde tiene un emprendimiento gastronómico y además es estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Barceló.

Además, el letrado negó con firmeza que su cliente esté ligado al narcotráfico. “Es un excéntrico, pero no es ningún narco como lo pintan. Tiene apenas 24 años, hace cuatro tenía 20 y hace siete era menor de edad”, argumentó, señalando que nadie puede llegar a tener ese poder en tan poco tiempo.

La investigación

Eike no tiene procesos abiertos en Argentina y por esta razón se movilizaba sin problemas e incluso se había dado de alta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en febrero, un mes antes de abrir una hamburguesería en el microcentro posadeño.

Sin embargo, la División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste de la Afip-DGA venía siguiendo sus pasos desde hace dos años y consideran que los fondos para esas inversiones provienen de sus actividades ilícitas, al punto que lo relacionaron con organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el mismísimo cartel de Sinaloa, en México.

Al respecto, entre sus pertenencias fue incautada documentación que acreditaría su presencia en Pedro Juan Caballero, desde donde operan las principales organizaciones narcocriminales de Sudamérica. Los pesquisas recolectaron además una gran cantidad de videos e imágenes en las que aparece con sus tatuajes identificativos con armas largas, grandes sumas de dinero, drogas sintéticas y con aviones y cargamentos de lo que serían droga en medio de la selva.

Se considera que formaba parte de la logística en el tráfico de cocaína, entre otros estupefacientes.

Aseguran que el intercambio de informaciones activó el pedido de captura del brasileño, que se hizo efectivo hace unos meses. Fue la forma más rápida que hallaron para detenerlo.

Según fuentes del caso, en el expediente también hay imágenes que aún no trascendieron y que movilizaron a las autoridades brasileñas. EK se sacó y publicó fotos con dos pilotos, también del vecino país, quienes tienen pedido de captura internacional y están señalados como integrantes del PCC.

Es una de las pruebas más firmes de su perfil de narcotraficante. Estas dos personas, tal y como desarrolló este medio, están asociadas a un cargamento de más de 400 kilogramos de cocaína que fue incautado en septiembre del año pasado por la Policía Federal en Cacoal, en el estado de Rondonia. Se trata del estado que tiene como límites el Amazonas y Bolivia.

El cargamento estaba en un avión monomotor que sufrió desperfectos mecánicos y aterrizó de forma forzada en un camino de tierra de la localidad de Cacoal. Una vez que los efectivos policiales llegaron al lugar se encontraron con el polvo blanco y documentación de los ahora prófugos.

Según las crónicas de los medios del vecino país, los delincuentes huyeron luego de robarle el vehículo a una mujer que pasaba por el lugar y se detuvo a asistirlos. El coche fue abandonado y el rastro de los pilotos se esfumó, hasta que este año aparecieron sonrientes en publicaciones del joven.

En este contexto, y luego de su detención el viernes en el aeropuerto de Posadas, en los últimos días hubo llamados de Paraguay y Brasil a un letrado local para que este se haga cargo del proceso, pero Eike rechazó ayer esa asistencia legal y se inclinó por la defensa mencionada.

Poco después, desde adentro del Juzgado, detrás de un ingreso alternativo cerrado con rejas, saludó y habló durante unos minutos con su novia posadeña. Se lo vio, nuevamente, sonriente, seguro, confiado. Por cosas que sólo él sabrá o como una forma de mantener el personaje que montó, se muestra imperturbable.