Caída global de whatsapp dejó dudas y malestar incertidumbre

martes 05 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Las empresas de Zuckerberg no dieron información al respecto sobre las fallas que afectaron al mundo entero.

Las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger sufrieron ayer una caída global de unas siete horas que forzó a millones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer sus comunicaciones habituales en los ámbitos familiar, laboral y social.

Las aplicaciones salieron de servicio a las 12.15 (hora de Argentina). Pasadas las 19 había vuelto a funcionar Instagram, mientras los usuarios de la Argentina comenzaron a recibir cerca de las 19.30 mensajes a través de WhatsApp y las páginas de Facebook parecían restablecidas, aunque sin que la empresa hubiera informado acerca de la normalización plena del servicio.

Un portavoz de Facebook en Argentina confirmó temprano que se estaban “experimentando problemas” en las aplicaciones y que los técnicos estaban “trabajando” para normalizar el servicio, sin que se difundiera información segura sobre los motivos del apagón.

La caída de estas redes sociales llevó a los usuarios a buscar alternativas en otros servidores, lo que hizo colapsar a algunos sitios por exceso de tráfico.

Alrededor de las 12.15, hora de Argentina, las tres aplicaciones que pertenecen a Facebook dejaron de funcionar y, según el portal especializado Downdetector.com.ar, en menos de una hora sumaron miles de denuncias de usuarios a nivel global.

Las causas de la falla aún no habían sido esclarecidas anoche por la compañía de Mark Zuckerberg. Según los datos de Downdetector, Whatsapp acumuló de inmediato 8.567 mensajes de usuarios locales denunciando la caída del servicio, de los cuales el 39% notificaba problemas en el envío de mensajes, el 32% en la aplicación y el 29% en el sitio web de la red social.

En cuanto a Instagram, se registraron 3.763 reportes de mal funcionamiento, de los cuales el 35% informaba de fallas en el sitio web, el 33% mala conexión de servidor y el 32% problemas en la aplicación.

Por último, 3.507 usuarios locales reportaron problemas con la aplicación Facebook, específicamente con el sitio web, en un 68%.

Si bien WhatsApp e Instagram habían sufrido una caída en marzo y julio de este año, la última vez que se registraron fallas en los tres servicios en simultáneo fue en julio de 2020, según el portal Adsl Zone.

Sin embargo, la caída más grande de la historia de la aplicación WhatsApp fue la registrada el 13 y 14 de marzo de 2019 y tuvo una duración de al menos 14 horas, que también afectó a las otras tres aplicaciones de la empresa.

A pesar de que las primeras especulaciones sobre la causa de la caída apuntaban a un ciberataque, rápidamente la compañía informó que se trataba de “una falla técnica en la configuración de sus servidores”, consignó el portal especializado Andina Link.

En ese entonces, Facebook contaba con 2.300 millones de usuarios, WhatsApp más de 1.500 millones e Instagram alrededor de 1.000 millones. Actualmente, según el sitio Statista, Facebook acumuló más de 2.700 y 1.300 millones en Facebook Messenger, Instagram sumó unos 200 millones más, mientras que WhatsApp alcanzó los 2.000 millones de usuarios activos.

En Twitter, la red social a la que “vuelven” los usuarios cuando las demás fallan, estallaron las quejas por la “mala calidad” del servicio, muchas de las cuales alentaron también ​el reemplazo de WhatsApp por Telegram, una aplicación de mensajería que ya cuenta con 500 millones de usuarios activos y que “no ha tenido apenas caídas en los últimos años”, detalló Adsl Zone.

A pesar del malestar por el mal funcionamiento, fueron numerosos los mensajes humorísticos al respecto, que incluyeron halagos a Twitter por su correcto funcionamiento, la reivindicación a aplicaciones de años anteriores, como Messenger, y anécdotas de los primeros minutos de incertidumbre cuando aún no había certezas de la caída.

Los tuits hicieron referencia, también, a memes virales en las redes sociales, escenas de Los Simpson y otros dibujos animados, series, películas y partidos de fútbol emblemáticos, entre otros.

También muchas personas celebraron “el respiro” momentáneo de estas redes sociales, que suponen un “bombardeo” de contenidos constante y que terminan por generar cierta dependencia.

En línea con esto, medios internacionales dieron a conocer que la interrupción de los servicios se produjo un día después de que Frances Haugen, una ex empleada de la compañía, apareciera en la televisión estadounidense para revelar su identidad tras filtrar documentos a las autoridades alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños.

A partir de estas declaraciones, la empresa Facebook quedó envuelta en una tormenta.



Zuckerberg perdió más de seis mil millones

El patrimonio del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, se redujo en casi siete mil millones de dólares en pocas horas, lo que lo hizo descender un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo (al sexto lugar), luego de que sus servicios sufrieran el apagón más prolongado de la plataforma desde 2008.

Las acciones de Facebook, empresa propietaria de la red social homónima y de compañías como Instagram y WhatsApp, entre otras, sufrieron una caída del 4,9% en la Bolsa de Nueva York.

La cotización de las acciones abrió a un valor de U$S 334,55 y llegó a un piso de U$S 323,13, más de 10 dólares menos, para estabilizarse en los U$S 326.

En consecuencia, la riqueza personal de Mark Zuckerberg -dueño y fundador de la compañía- se redujo en casi U$S 7.000 millones en pocas horas, lo que se suma a una caída de alrededor del 15% desde mediados de septiembre.

La caída de las acciones del lunes redujo el valor de Zuckerberg a U$S 120.900 millones, cayendo por debajo de Bill Gates al número 5 en la lista “Índice de multimillonarios de Bloomberg”, pérdidas que ascienden a unos U$S 19.000 millones desde el 13 de septiembre, cuando valía casi U$S 140.000 millones, de acuerdo con el índice publicado por Bloomberg.