“Sin DNI no podés hacer nada, ni vacunas te dan”

martes 05 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Patricia Benítez nació el 16 de diciembre de 1995 en Posadas, puntualmente en el Hospital Ramón Madariaga. Tiene 25 años pero jamás tuvo partida de nacimiento ni DNI. Marginada del sistema por no haber podido acceder a su derecho a la identidad, buscó cambiar su suerte y reinició la gestión administrativa para hacerse visible.

“Empecé a hacer el trámite cuando tenía 14 años con mi mamá, porque era menor. Pero ella no se movía por mi documento y dejó todo así. Y ahora hace unos meses empecé yo de nuevo. Presenté todos los papeles que ella tenía y entregué”, relató en diálogo con El Territorio. Inició su expediente en la delegación de la Chacra 32-33, donde ayer finalmente obtuvo su partida de nacimiento

“Por suerte nunca tuve una emergencia o una enfermedad grave, porque sin DNI no te atienden. Ni la vacuna del Covid nos querían poner porque no teníamos documentos, sin DNI no podes hacer nada”, relata. Patricia es parte de un clan de cinco hermanos, de los cuales tres nunca tuvieron DNI.

“En la escuela no sé cómo hacía mi mamá, pero ella nos anotaba y pudimos estudiar. Hasta séptimo grado por lo menos, hasta ahí llegué y pude terminar”, cuenta.

“Te piden en todos lados y sí o sí necesitamos tener el DNI. No pudimos tener IFE y con las vacunas fue difícil. Tenemos la vacuna, pero no estamos registradas en ningún lado”, confiesa la joven y agrega: “Yo le decía a mi mamá, y cuando íbamos a hacer el trámite, siempre había un ‘pero’, tuve que esperar y ser mayor para hacer yo misma el trámite”.

Relacionadas

Ciudadanos invisibles: este año 188 misioneros tramitaron su primer DNI