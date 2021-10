PAMPITA: “Por supuesto que soy feminista, a esta altura no se puede no serlo”

martes 05 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Carolina ‘Pampita’ Ardohain es la tapa de esta semana de la revista Gente, y en la entrevista habló sobre el feminismo, entre otros temas. Así la modelo y conductora de 43 años reveló que adhiere al movimiento de mujeres y dejó unas fuertes reflexiones sobre el colectivo. Además, pidió que las mujeres fueran “más sororas” y que “se juzgara menos” a otras mujeres.

En diálogo con Gente, Pampita recordó con mucho cariño su infancia en un pueblo de La Pampa, una etapa que marcó su vida adulta, resaltó.

“Me criaron dos mujeres, mi mamá y mi abuela, mujeres muy fuertes. Ellas me daban esa libertad que siempre tuve y siempre sentí”, aseguró.

Pampita, que se ha convertido en una figura influyente con casi 7 millones de seguidores en Instagram, señaló: “Yo asocio todo lo que soy hoy a la libertad, a una infancia súper libre, en el interior del país, donde me sentía segura, salía a jugar, volvía cinco, seis horas después y mis papás estaban tranquilos de que no me pasaba nada”.

En un momento en que la opinión de las mujeres públicas se divide entre quienes están a favor o en contra del feminismo como movimiento que propugna la igualdad de género y el final de la violencia machista, Pampita afirmó, “por supuesto que soy feminista, a esta altura de la vida no se puede no ser feminista”.

Sin embargo, también realizó una lectura crítica del movimiento: “Me parece que en vez de mirar a las grandes mujeres del mundo o lo que sea, nos tenemos que mirar más a los ojos entre las que nos tenemos al lado, apoyarnos más, ser más sonoras, y juzgarnos menos”

Asimismo, refirió que desde siempre quiso mantener su independencia económica, que trabajó mucho y de muy joven para lograrlo y que tener los medios posibilita a las mujeres tomar sus propias decisiones.

“A mí me gustaba comprar y tener mis cosas, pagarme lo mío, y mantenerme me permitía tomar mis propias decisiones en todo. A los 16 años, cuando empecé a trabajar, me convertí en una mujer muy independiente en lo económico. De ahí en más no paré. Siempre me gustó eso del esfuerzo, el sacrificio y la recompensa y no deberle nada a nadie: ni dinero ni ninguna explicación”.

En la entrevista también le preguntaron si podría enamorarse de una mujer, “a mí me encanta valorar algo hermoso, pero me gustan mucho los hombres”, fue su respuesta.

Acerca de su trabajo indicó que le gusta rodearde de personas con buena energía y talentosas. A la sesión de fotos con la revista arribó con su hija Ana -de menos de dos meses- en brazos y bajo la atenta mirada de sus colaboradores de siempre, el peinador Zacarías Guedes y la maquilladora Estefanía Novillo.

“Los integrantes de mi equipo son espectaculares y, como yo, gozan de lo que hacen, de su tarea. Me rodea gente talentosa y con buena energía”.

Añadió “está bueno trabajar con personas que tienen la misma ilusión y las mismas mariposas en el estómago… Si uno traslada ese sistema a todas las partes de su vida y lo acompaña gente con su sintonía, nos potenciamos. Es una buena fórmula trabajar en equipo, delegar, y que cada uno tenga su espacio para brillar, porque va a hacer que finalmente brillemos todos”.

Pampita fue seleccionada por la revista como referente de la sección #FuerzaDeMujer, que ya va por su novena entrega.

“Ella es independiente, emprendedora y una de las mujeres más exitosas de nuestro país”, presenta Gente en sus redes sobre su elección.

“Además, madre, esposa, hermana, hija y amiga incondicional. Una mujer que supo aceptar y enfrentar los desafíos de una vida con sus grises”, añade la revista.

La peregrinación a Luján

El pasado sábado Pampita se mostró en las redes y también fue entrevistada por programas de actualidad mientras formaba parte de la tradicional peregrinación a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La conductora se reunió con Barby Franco, Estefanía Novillo y un grupo de amigas con las que participó de la marcha religiosa La caminata iba bien, hasta que el clima se les puso en contra con una lluvia torrencial, por lo que la modelo se vio obligada a improvisar un piloto con bolsas. Sin embargo, ni la tormenta ni el aspecto gracioso que lucía con las tiras de nylon envueltas en la cabeza pudieron bajarle el ánimo. “Se largó a llover pero no importa, vamos a llegar. Nada nos detiene”, expresó Pampita junto a Barby en un video.

Luego de realizar paradas técnicas para alimentarse y sacarse fotos con fanáticos, el esfuerzo rindió sus frutos y la modelo llegó a la Basílica de Luján para cumplir su promesa a la Virgen.

Parada en frente del imponente edificio, empapada por la lluvia, todavía envuelta en un par de bolsas de plástico y con los ojos llenos de lágrimas, Pampita compartió una oración.

Luego, desde sus historias de Instagram, publicó algunas fotos de la jornada y en una de ellas se la ve junto a Barby, muy emocionadas: “Cómo lloramos”, agregó Pampita como descripción y resumen de lo que fue su llegada a Luján.