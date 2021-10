Whatsapp, FAcebook e Instagram usan Twitter para anunciar la caída masiva

lunes 04 de octubre de 2021 | 16:44hs.

Las aplicaciones WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger sufrieron hoy al mediodía una caída global en sus servicios que reportaron miles de usuarios, y un portavoz de Facebook en Argentina ratificó que se están "experimentando problemas" pero que están "trabajando" para normalizarlos.

Alrededor de las 12.15, hora de Argentina, las tres aplicaciones que pertenecen a Facebook dejaron de funcionar. Las causas de la falla global aún no han sido esclarecidas por la compañía de Mark Zuckerberg.

Mientras los usuarios buscan alternativas para mantenerse comunicados, las tres empresas utilizan la red social Twitter, competencia de estas redes, para anunciar sus desperfectos.

En la cuenta oficial de Facebook en la red del pajarito se pudo leer un mensaje en inglés que traducido al castellano decía: Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Mientras que en la cuenta de la red social donde las fotos son predominantes, Instagram, se decía: Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso! #instagramdown.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

En tanto que Whatsapp utilizó la misma red social que las anteriores para decirle a sus usuarios lo siguiente: Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

Si bien WhatsApp e Instagram habían sufrido una caída en marzo y julio de este año, la última vez que se registraron fallas en los tres servicios en simultáneo fue en julio de 2020, según el portal Adsl Zone.

Sin embargo, la caída más grande de la historia de la aplicación WhatsApp fue la registrada el 13 y 14 de marzo de 2019, que tuvo una duración de al menos 14 horas, que también afectó a las otras tres aplicaciones de la empresa.

Hipótesis de lo sucedido

A pesar de que las primeras hipótesis sobre la causa de la caída apuntaban a "un ciberataque ejecutado por piratas informáticos alrededor del mundo", rápidamente la compañía informó que se trataba de "una falla técnica en la configuración de sus servidores", consignó el portal especializado Andina Link.

En ese entonces, Facebook contaba con 2.300 millones de usuarios, WhatsApp más de 1.500 millones e Instagram alrededor de 1.000 millones. Actualmente, según el sitio Statista, Facebook acumuló más de 2.700 y 1.300 millones en Facebook Messenger, Instagram sumó unos 200 millones más, mientras que WhatsApp alcanzó los 2.000 millones de usuarios activos.

En línea con esto, medios internacionales dieron a conocer que la interrupción de los servicios se produjo un día después de que Frances Haugen, una exempleada de la compañía, apareciera en la televisión estadounidense para revelar su identidad tras filtrar documentos a las autoridades alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños, consignó esa tarde la agencia AFP.

Haugen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest pero dijo que Facebook era "sustancialmente peor" de que lo que había visto antes.

A partir de estas declaraciones, la empresa Facebook quedó envuelta en una tormenta y el diario The Wall Street Journal detalló cómo la compañía sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal, consignó AFP.

Hasta el momento Facebook no se expresó sobre lo dicho en la entrevista a Haugen.