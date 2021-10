Iguazú: entregaron herramientas para producción agrícola en aldeas

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio del Agro y la Producción, con la coordinación de la Dirección de Asuntos Guaraníes de la Municipalidad de Puerto Iguazú, desarrolló una jornada de trabajo para la ejecución del proyecto de mejoramiento productivo y fortalecimiento del emprendimiento turístico cultural. Además de la capacitación, las comunidades recibieron las herramientas solicitadas en marzo del año pasado para potenciar la producción agrícola.

Las comunidades Fortín Mborore, Jasy Porá e Yryapú representadas por sus caciques en la mesa central estuvieron acompañados por algunos funcionarios. En el encuentro realizado días atrás, los presentes intercambiaron ideas y lograron despejar dudas para continuar aprendiendo y así posicionarse en un futuro no muy lejano como pequeños productores de la zona.

La idea es avanzar en la producción hortícola, cría de animales como peces y gallinas entre otras actividades productivas para generar ingresos genuinos a las comunidades. Desde el Ministerio del Agro reconocieron que demoraron en cumplir con todo lo pactado en cada proyecto y pidieron disculpas a las comunidades, no obstante aseguraron que no se quedaran solamente en la entrega de las herramientas sino que trabajarán en conjunto con capacitaciones y acompañamiento para que la actividad rinda sus frutos.

En el marco de la entrega, el cacique de la comunidad Fortín Mbororé, Silvino Moreyra, resaltó que en 30 años de mandato jamás vio que un proyecto coordinado en las comunidades se hiciera realidad y celebró pese a los atrasos. “Tengo que decir lo que siento. Ya estábamos cansados de firmar papelitos porque no veíamos que se concreten los proyectos, lo último que pasó fue que llegaron con más papeles y les dije yo no firmo nada más porque no nos cumplen”, señaló.

Además recalcó que el mayor ingreso de las comunidades eran las artesanías, pero la pandemia del Covid-19 trajo consigo más miseria. “Yo entiendo a los indigenistas que defienden la cultura de los pueblos originarios, pero no se dan cuenta de la pobreza y la miseria que hay en las comunidades. Estos proyectos son la oportunidad del mbya de poder incrementar sus ingresos y vivir un poco mejor”, destacó.

Por su parte el cacique de Jasy Pora, Roberto Moreyra, comentó que trabajan con el vivero de plantines de especies autóctonas de la selva misionera gracias a la donación de Alejandro Arrabal y que busca expandir el proyecto, pero para eso necesita capacitación. “Por mi parte agradezco que llegaron por fin las herramientas, ahora les pido que no nos dejen solos porque necesitamos que capaciten a nuestros jóvenes”, sostuvo.

Por su lado, la comunidad Yryapú trabaja en el armado de tajamares para poner en práctica la actividad piscícola, además del trabajo agroforestal que está dando frutos. “Como los demás caciques les pido que no nos dejen solos y que nos abran las puertas cuando necesitamos algo porque es la primera vez que realmente nos ayudan a salir adelante”, recalcó Juan, representante de Yryapú.

Los guaraníes recibieron, motoguadañas, motosierras, media sombra, mangueras, regaderas, palas, azadas, carretillas, machetes y plantines frutales cítricos certificados. Todo el trabajo se desarrolla en el marco del Programa de Desarrollo Productivo para Pueblos Originarios y el financiamiento es a través del Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (Pisear).