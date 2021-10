“Esta ley obliga al sector público a dar cobertura”

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Luego de varios años de haber sido creada y promulgada en Misiones, finalmente se reglamentó la Ley XVII de Protección Integral de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La reglamentación fue publicada el viernes en el Boletín Oficial de la provincia. Este instrumento legal representa una herramienta de gran valor para que las familias puedan exigir derechos y calidad de vida, es decir, la legislación obliga a las obras sociales a la cobertura total como también al sector público. Establece que los hospitales deben garantizar el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento multidisciplinario.

“La ley de discapacidad tiene algún detalle que nos brinda apoyo pero esta ley TEA es explícita. Por ejemplo muchas veces la obra social niega la cobertura de una maestra integradora no porque no es una cuestión de salud, pero sí se trata de salud porque es la salud mental; ahora con esta ley ya ninguna obra social puede negar ese acompañamiento”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Eduardo Sisto, titular de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (Fapadhea).

“Con la ley se reconoce al autismo como un trastorno. Ahora, con esta ley obliga al sector público para que garantice cobertura para el diagnóstico y el tratamiento de chicos con TEA. Tendrá que haber un espacio específico y exclusivo, para asesorar y también para la terapia de familia. Tenemos casos de familias que están en etapa de negación”, comentó.

“Siempre apuntamos, como Fundación, a ayudar a las personas de escasos recursos. Todo es con pelea”, aseveró Sisto quien lidera la Fundación creada hace diez años y que si bien está integrada por 18 familias, en su grupo de WhastApp hay un centenar.

“Es muy importante que esto se trate y se difunda”, aseguró e instó a los padres a estar muy pendiente en los primeros 60 días desde nacido el niño: "cuando el bebé no tiene expresiones de vínculo, hay que estar muy atento. Cuando el bebé no sonríe a la madre. Hay chicos que hablan, leen, estudian, pero no tienen vínculos. Socializar te vuelve persona. Todo aquel que tiene restringido la capacidad de vinculación, tiene un trastorno y lo debe tratar”.

El TEA afecta a uno de cada 68 chicos. En la Argentina, si bien no existen datos epidemiológicos locales, tomando como referencia la prevalencia internacional (1-2% de la población), se estima que hay entre 400.000 y 800.000 personas con esta condición. Según los especialistas, hay tres niveles de autismo: las relaciones sociales (dificultad para vincularse e interactuar); la comunicación y el lenguaje, y la flexibilidad de la conducta (desde la repetición de movimientos hasta el interés en temas restringidos).