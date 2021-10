Test para extranjeros que ingresan por Iguazú podrá ser gratuito

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:06hs.

A una semana de la apertura del puente internacional Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú con la brasileña de Foz de Iguazú, el gobierno provincial analiza la posibilidad de reducir los costos que demanda el test de antígenos, una de las normativas solicitadas para el ingreso al país por parte de turistas brasileños sobre el corredor seguro. Dicha medida está en pleno análisis por parte del gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien haría el anuncio en esta semana, indicó en diálogo con El Territorio.

“Estuve pensando cómo hacer para disminuir los costos. Desde el gobierno provincial podemos hacer el test rápido de ingreso gratuito en el puente como a los turistas del aeropuerto. Así es probable que en esta semana se anuncie la gratuidad del test de antígenos”, anticipó el mandatario provincial en diálogo con este matutino. Y al mismo tiempo aclaró que “el PCR se debe hacer sí o sí en Brasil”, al recordar que dichas medidas sanitarias para el ingreso al país regirán hasta fin de mes.

Dentro de los requisitos solicitados para el ingreso al país dentro de los corredores seguros, entre los que figura el paso internacional Tancredo Neves, figura la solicitud de PCR negativo con 72 horas de anticipación al cruce y la realización de un test de antígenos en el puesto de ingreso, para lo cual el visitante debe abonar un costo de 3.000 pesos. Es por ello que la Provincia analiza la gratuidad del testeo para el visitante internacional.

La decisión se comunicaría en esta semana, sostuvo el mandatario, en el marco del balance de la primera semana de apertura del viaducto que reabrió el pasado lunes luego de permanecer 560 días cerrado al movimiento turístico en el marco de la pandemia por coronavirus. En este sentido, el gobernador calificó como positiva la experiencia tanto en materia de protocolos. Al mismo tiempo, señaló que entre el lunes y ayer no se registraron casos positivos de la enfermedad conforme con los test de antígenos realizados en el puesto sanitario que tiene la provincia en el Centro de Frontera. En esta línea, observó que hubo ingresos de brasileños pero aún no los números que se esperaban. Es por ello que se trabaja en una estrategia para promover el arribo de los turistas con fuerte prioridad en la seguridad sanitaria en torno a la pandemia.

En esta línea, desde Brasil se mantienen las mismas medidas sanitarias para la recepción únicamente de vecinos de Puerto Iguazú: PCR negativo, el test de antígenos solventado por el pasajero y contar con el esquema completo de la vacunación contra el Covid-19. Según fuentes consultadas por este matutino, un test PCR en Brasil cuesta 170 reales, es decir 2.750 pesos.

Balance favorable

El gobernador Oscar Herrera Ahuad volvió a destacar el balance de la apertura del paso Tancredo Neves, al recordar que no se registraron contagios de Covid y que dicha reapertura no modificó el estatus epidemiológico en Puerto Iguazú, que ayer no tuvo casos de la enfermedad.

En tanto, el sector comercial de la Ciudad de las Cataratas se mantiene expectante por el arribo de más visitantes desde Brasil, al considerar que ello significará avanzar en una pronta recuperación del destino.

En diálogo con este matutino Joaquín Barreto, presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú (CCI), manifestó que “hubo poco movimiento de gente de Brasil, el viernes vimos autos de Brasil sobre todo en la parte de la gastronomía, pero el costo del PCR es algo que hace que sea bastante lenta la afluencia”.

Pero indicó que “día a día se ve un mayor movimiento y estamos expectante que en los próximos días la afluencia de visitantes será aún mayor”.

La experiencia del cruce

Daniel Medeiro es residente médico oriundo de Foz de Iguazú. Luego de varios meses de trabajo, eligió vacacionar en Puerto Iguazú para conocer las Cataratas del lado argentino. Para ello, esperó la reapertura del paso internacional para programar su descanso.

“Fueron muchos meses de trabajo por la pandemia, con mucha atención en los hospitales y decidí trabajar hasta tener alguna novedad de la apertura del puente Tancredo Neves. Una vez que confirmaron la reapertura, preparé mis valijas, hice el PCR y realicé una reserva en un hotel para tener mis merecidas vacaciones”, indicó.

“Se esperaba mucho la apertura, en mi caso para vacaciones, poder distraerme después de mucho tiempo. Antes de la pandemia mi plan era conocer las Cataratas del lado argentino, pero el coronavirus me impidió. Después de un año y medio de reorganización, ahora pude cruzar. Por suerte todos los tests me salieron negativo y me da mucha tranquilidad”, precisó en diálogo con este medio.

