Después de un año, la provincia no reportó contagios de Covid

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:04hs.

Después de un año, Misiones no reportó casos positivos de coronavirus ayer, según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. La última vez que la provincia no había registrado contagios fue el 25 de septiembre del 2020.

Si bien es un logro importante que puede atribuirse al impacto de la campaña de vacunación anticovid que comenzó en diciembre del año pasado, no es menor el dato de que los domingos el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) no realiza testeos. Desde hace un mes, puntulmente el Centro de Testeos Rápidos ubicado en el ex Hospital Materno Neonatal (HMN) no realiza pruebas diagnósticas dada la baja demanda; lo mismo hicieron otros centros ubicados en municipios del interior.

A la fecha, son 80 los casos activos que posee la tierra colorada con solamente un paciente internada. La cifra es ampliamente alentadora teniendo en cuenta que en el pico de la pandemia, junio y julio, las internados ascendían a 100 o 150.

Por otro lado, desde la llegada de la pandemia en marzo pasado, Misiones acumula 36.406 casos positivos y 702 personas fallecidas. Además lograron recuperarse 35.624 pacientes (quince ayer).

Posadas con 17 casos es la localidad que más activos tiene. Garupá lo sigue con trece positivos y Montecarlo posee ocho positivos. Por otra parte, a la fecha son 693 las personas aisladas de manera preventiva.

A nivel nacional, el Gobierno reportó ayer 386 nuevos contagios de Covid-19 y son 5.259.738 los casos positivos acumulados. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 6 fallecidos y el total de muertos es de 115.245. En tanto, los recuperados suman 5.123.173.

De esta manera, ayer se informó el menor número de muertos por coronavirus desde el 30 de mayo del año pasado, cuando también se constataron seis víctimas fatales. Asimismo, desde el 18 de mayo del año pasado que no se registra un índice de contagios tan bajo a nivel nacional, cuando se reportaron 305 casos.

En descenso

Según los datos de los últimos siete días, la Argentina descendió a la cuadragésima séptima posición en la lista de países con mayor cantidad de contagios diarios. Esto se refleja en una caída en los contagios del 15% con respecto a la semana anterior. La información se desprende del sitio WorldOMeters, que realiza un relevamiento de la pandemia a nivel mundial.

El total de fallecidos en la última semana también registró una caída, con un 19% menos de muertes por Covid-19 en comparación a la semana anterior.

En tanto, 1.052 personas cursaban ayer la enfermedad en terapia intensiva.

La ocupación de camas de terapia, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 35,9%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 40%.



Septiembre, el mes con menos casos positivos

Septiembre cerró con cifras altamente alentadoras en un escenario de pandemia. El 30 del mes pasado, el Ministerio de Salud Pública de Misiones notificó cuatro contagios de Covid-19, en otra jornada sin óbitos, con lo cual el total del mes fue de 661 casos y once muertos a causa del coronavirus. Los datos están muy lejos de agosto, por ejemplo, que registró 4.463 casos y 58 muertes.

Sólo comparando el último bimestre, el descenso de la curva fue notable. En septiembre hubo 85,2% menos de infectados y 81,03% menos de muertes respecto de agosto. Así, septiembre representó el mes con menos contagios y menos fallecidos de este año, un impacto directo de la vacunación anticovid que tomó celeridad en mayo con la llegada de vacunas en cantidades importantes. En promedio Misiones registró oficialmente entre 53 y 144 fallecimientos por Covid desde enero hasta agosto; y entre 3.000 y 5.000 contagios.