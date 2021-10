Qué ver, leer y escuchar

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Las cosas por limpiar

Netflix

Tras librarse de una relación abusiva, una joven madre hace trabajos domésticos, mientras lucha por construir un mejor futuro para ella y su hija. Con Margaret Qualley, Andie MacDowell y Nick Robinson.

La templanza

Amazon Prime Video

En el final del siglo XIX, dos historias de amor y poder se entrecruzan en México. Mauro y Soledad comparten una desdicha y se volverán a encontrar en la finca de viñedos La Templanza. Una serie protagonizada por Rafael Novoa, Leonor Watling y Juana Acosta.

Mi año con Salinger

Joanna Rakoff

Joanna es una joven con aspiraciones literarias que acepta un trabajo administrativo en una de las principales agencias literarias de Nueva York. Allí se encontrará rodeada de personalidades titánicas y autores legendarios, deberá encontrar su propia voz.

La hija del relojero

Kate Morton

En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el brillante Edward Radcliffe, viaja a una casa de campo en Estados Unidos, para recluirse en busca de inspiración y creatividad. Sin embargo, al final del verano una tragedia trastoca los planes de todos.

Cómo le digo

La Beriso

La Beriso comparte una nueva versión de ‘Cómo le digo’, la canción de Rodrigo, lanzada originalmente en el 2000.

La banda de Avellaneda homenajea de esta manera al querido artista popular nacido en Córdoba y exponente del cuarteto.

Si me llamas voy

The Fam

La banda argentina The Fam lanzó el single ‘Si me llamas voy’. Se trata de una canción bisagra en la estética musical y en la vida de la banda. El tema trae nuevos sonidos y mezcla elementos del dance pop con el synth pop.