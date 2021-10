Vicuña habló de sus días en España, junto a sus hijos

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:00hs.

“La China es la madre de mis hijos, es preciosa y muy buena persona. Yo soy feliz si ella es feliz”, dijo Benjamín Vicuña al llegar a España, para reencontrarse con sus hijos Magnolia y Amancio, que viajaron junto a la actriz hace unas semanas.

“Estamos todos bien. La China está rodando una peli y yo vengo a ver a mis hijos, así que, ¿qué te puedo decir?”, dijo el actor chileno en diálogo con el periodista Javier Ponzone, quien difundió la entrevista en Twitter.

“España es un lugar que amo. Yo he tenido la suerte de trabajar ya varios años así que tengo mis amigos, tengo gente. No es lo mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar”, expresó al comentar cómo viene llevando esta nueva etapa de su vida familiar, sin dar muchas precisiones del reencuentro con la China, de quien se separó a fines de agosto.