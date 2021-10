Lluvia de festejos

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:01hs.

La nueva comisión directiva del Automóvil Club Misiones (ACM) superó ayer en Posadas un nuevo desafío: organizar una carrera con lluvia y lo superó con creces. Así, la sexta fecha del Misionero de Karting entregó emociones al por mayor en las distintas categorías.

En ese sentido se desatacó la contundente victoria de César Villar, quien volvió a competir después de dos años y se llevó el triunfo en la Estándar. Claro que el mayor beneficiado fue el piloto de San Ignacio Ayrton Böse, quien terminó segundo y sigue como líder a dos fechas del final.

La categoría presentaba un duelo interesante entre Damián De Lima y Villar, ya que cada uno había ganado su serie y pintaba para reflotar un viejo duelo. El posadeño Villar se encolumnó detrás de De Lima y en la segunda vuelta lo ejecutó con una tremenda tijera para tomar la punta y no soltarla más.

Atrás de Villar, hubo una gran pelea entre Adriano Lukoski, Ayrton Böse, Damián y Mauricio De Lima. Lukoski llegó segundo, pero su karting no pasó la técnica y fue excluido, así Böse heredó el segundo puesto y los puntos del ganador. El podio lo completó De Lima, que sigue prendido en el campeonato.

“Estoy muy contento de volver a correr y agradezco al DRS que me dio un gran karting y yo sólo lo tuve que manejar. Hoy ganamos todo, sólo que en la serie no me alcanzó para largar adelante. En la final tuve la paciencia para pensar la maniobra y después de eso me dediqué a mantener el ritmo y volver a festejar. Se extrañaba mucho el karting”, señaló Villar.

Primera victoria de Rojas

La jornada final comenzó la victoria Miriam Rojas, quien ganó por primera vez en la Copa Damas. Rojas se había quedado con la serie, partió de la mejor posición, y aprovechó la pelea de sus rivales para escaparse adelante y lograr la victoria de punta a punta. El podio lo completaron Alicia Graef, quien sigue como líder del campeonato y Martina Mrakava, quien subió por primera vez al podio.

“Fue de menos a más. Por suerte pudimos girar bastante y no estaba previsto ganar y menos con lluvia, pero se nos dio. Trabajamos muchísimo de la última fecha hasta ahora, así que vio en el resultado el trabajo que hicimos. Se lo dedico a mi papá que siempre me apoyó y a mi familia que me pudo venir a ver”, dijo emocionada Rojas.

Por su parte, el obereño Martín Jaskulski se llevó la final de la 10 HP. Jaskulski le ganó en el pique inicial a Alejandro Barrios y se escapó adelante. Luego, Barrios tuvo que pelear con Ramiro Friedrich, quien perdió la trompa y como no entró a reparar terminó siendo excluido.

Faltando una vuelta para el final, Barrios, sin darse cuenta de que su rival no tenía la trompa, lo fue a buscar e hizo un trompo en la zona del tobogán, lo que benefició a Julio Da Silva que heredó el segundo lugar del podio. Tercero terminó el piloto de Dos de Mayo Carlos Nicolás Luzney y cuarto fue Alejandro Barrios.

En la Escuela, Mateo Panasiuk conquistó la victoria. En pista llegó primero Francisco Morgenstern, pero fue recargado y terminó quinto. Así Juan Bautista Silvero se subió al podio en el primer lugar, pero su karting no dio la trocha y fue excluido, por lo que finalmente Panasiuk, tras el suspenso se quedó con el festejo por primera vez. Segundo fue Mateo Hettinger y tercero finalizó Felipe Gonzáles.

En la 110cc, el piloto de Leandro N. Alem, Ian Hummel ganó y se anotó en la lucha por el título. Hummel largó muy bien y superó a Longarzo en el pique inicial. Después aprovechó el trompo que hizo Dolce en la curva 1 para saltar a la punta y ganar de punta a punta.

Segundo llegó Renato Longarzo Skanata, que con este resultado sigue como líder. Tercero fue Pablo Plocher y llegó cuarto Santino Dolce, que sigue como escolta en el campeonato.

“Fue una carrera muy peleada, complicada al inicio por la lluvia, pero después pudimos hacer una luz y ganar tranquilo, se lo dedico a mi papá, a mi familia y a mi equipo”, contó el pequeño piloto.

Arrasó Hipólito

En la Cajeros Promocional, aplastó el piloto de Alem, Sebastián Hipólito, quien le sacó más de 8 segundos al segundo Fabian Carre. Tercero llegó Nicolás Hettinger. Con esta victoria Hipólito se escapa en la cima del torneo, ya que su escolta Diego Barchuk abandonó la prueba. “La victoria va dedicada a mi mamá que me aguanta siempre. Que nos ayuda en todo y se lo quería dedicar a ella”, afirmó un emocionado Hipólito.

El piloto de Gobernador Roca, Yonathan Lukoski, ganó la final de la 4 Tiempos Senior y pasó a liderar el campeonato. Segundo llegó Ricardo “Chini” Liesenfeld y tercero fue Alan Bohn que ahora es escolta en el campeonato.

Por último, Santiago Prates se impuso en la Máster 200cc y quedó muy cerca del título de la categoría. El posadeño volvió a ser contundente y en la próxima fecha podrá desatar el gran festejo. Segundo fue Diego Bogado y tercero llegó Nicolás Bonda.

La próxima fecha del Misionero de Karting, la séptima del calendario, será el 30 y 31 de octubre en el kartódromo de Oberá.