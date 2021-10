Territorio Fun

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Las más pedidas

by DJ Chappa

1- Sobrio - Maluma

2 -Maldita foto -Manuel Turizo; Tini

3-Todo de ti - Rauw Alejandro

4-Don’t go yet- Camila Cabello

5- Take my breath - The Weeknd

6- 3 de la mañana - Mora; Sebastián Yatra; Mau y Ricky

7-Toa la noche - CNCO

8- KESI - Camilo; Shawn Mendes

9-Bad habits - Ed Sheeran (foto)

10- Mal acostumbrao - Maria Becerra; Mau y Ricky