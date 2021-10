El “Otrolado”, historias de frontera reflejadas en literatura

domingo 03 de octubre de 2021 | 17:41hs.

Karina y Martina Dohmann son dos escritoras residentes en Eldorado que reflejan en sus libros, “Relatos de Otrolado” y “Amores de Otrolado” la realidad de vivir en zonas fronterizas y el impacto cultural que implica esa vida.

Misiones, se sabe y se repite casi a diario, es una provincia eminentemente fronteriza con otros países (Paraguay y Brasil) y con gran parte de esos límites fijados por la presencia de los Ríos Paraná y Uruguay.

“Nosotros crecimos en esa realidad, cuenta Karina Dohmann. Para nosotros era común, natural, hablar del otro lado en referencia a Argentina ya que estábamos radicadas, de niñas, en Puerto López, Paraguay. En consecuencia gran parte de nuestra historia de niñas y adolescentes tiene ese marco de cruzar el Paraná como una de las actividades habituales y diarias”.

Relatos de Otrolado, el primer libro escrito en coautoría por Karina y Martina, es un compendio de los recuerdos de niñas de ambas hermanas que transitaban por esa condición de vivir en un país y prácticamente todos los días trasladarse a otro.

“Eran otras épocas, afirma Karina, nosotros vivíamos en Paraguay pero estudiábamos en Argentina, en mi caso en la Escuela 326 de Pinares. Entonces todos los días cruzábamos el Paraná. Además mi familia vendía leche en Puerto Pinares pero el ordeñe de las vacas lo hacíamos en Puerto López. Incluso, pese a vivir en Paraguay mi madre se trasladaba a Argentina para los partos. Toda esa situación sin dudas marcó nuestra infancia. El hecho, por ejemplo de que si estábamos en la escuela y se avecinaba una tormenta y la maestra nos dijera «Los que son del otro lado pueden irse» porque si no después no podíamos cruzar el río, o el tener amistades y compañeros en ambas orillas marcó nuestra infancia. Y eso es lo que intentan reflejar los cuentos y relatos”.

Karina Dohmann es Profesora y Licenciada en Historia y llega a la literatura por casualidad, o causalidad, depende de la mirada que se tenga “En mi caso, distinto al de Martina que es Profesora y Licenciada en Letras, tengo varios libros escritos pero sobre mi formación profesional que es la historia. Pero comencé a escribir los relatos y cuentos por una situación puntual. Antes de ir a clases, la noche anterior, no podía dormir, sentía ansiedad. Eso me llevó a preguntarme qué era lo que me producía esa ansiedad, y comencé a recordar pequeños fragmentos de mi historia de niña. Esos recuerdos me condujeron a otros y sentí la necesidad de expresarlos. Así nacieron los cuentos y relatos. Después Martina escribió otros y editamos el libro”.

Amores de Otrolado abarca una edad más difícil, conflictiva y contradictoria como es la adolescencia, ese período de vida que todos transitamos entre luces y sombras pero que, con el pasar de los años, solemos recordar con nostalgia y una cierta dosis de felicidad.

“La adolescencia junto con los primeros amores, las primeras miradas furtivas, las primeras citas y los primeros besos, son el tema central del segundo libro, explica Dohmann. Siempre con el marco de referencia de esa vida diaria que implica vivir en la frontera y cruzar el Paraná. Por supuesto que las historias se corresponden con otra época, con otra manera de vivir la adolescencia. Los chicos de hoy en día al leer esos relatos se deben preguntar «¿Así era antes?», comenta entre risas. Incluso una vez hicimos una presentación del libro e invitamos a adolescentes a leer algunas de las historias. Y notábamos que para ellos, en muchos casos, eran situaciones distintas a las que viven hoy día. Para escribir los relatos recabamos información de nuestros amigos y conocidos, donde ellos nos contaban sus experiencias y nosotros las escribíamos. Por ello hay una gran variedad de situaciones que se detallan en el libro”.

Tanto “Relatos de Otrolado” como “Amores de Otrolado” se pueden adquirir con las autoras con quienes se puede comunicar a los siguientes correos electrónicos:[email protected] o [email protected]