Crían cerdos en la escuela con el fin de mejorar la genética

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:05hs.

El Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) 17 en el paraje Laguna Azul de Bernardo de Irigoyen - a través del uso de tecnología y la innovación - busca el perfeccionamiento de sus alumnos y les brinda las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo competitivo. Se persigue como objetivo que todo el conocimiento adquirido les sirva para seguir en el campo pero logrando un valor agregado a su producción, innovando y poniendo en práctica todo lo aprendido.



El IEA 17 actualmente cuenta con una matrícula de más de cien alumnos, nació hace siete años mediante un proyecto comunitario y apuntando a la formación de los jóvenes provenientes de varios parajes aledaños, en una amplia zona rural que no contaba con una institución educativa orientada a la educación agropecuaria. Eso fue lo que motivó a padres y docentes a aunar esfuerzos, ideas y gestiones para su creación.



En una charla con El Territorio, Nuria Lantos, coordinadora pedagógica de la institución, comentó cómo se viene trabajando con el alumnado en su formación e inserción en la sociedad a través del trabajo de campo y con mano de obra calificada y la aplicación de conocimiento en sus chacras.



“Desde la escuela, en un principio, lo que hacemos es transferir conocimiento y tecnología a las familias de la zona, entonces gestionamos proyectos y recursos en los que se incorporan prácticas que por ahí no son las tradicionales sino más innovadoras y con esos recursos y con esa tecnología tratamos de que los alumnos puedan replicar eso en sus propias chacras o incluso hacer uso en determinados momentos, en distintas instalaciones de la escuela, sus talleres profesionalizantes o también en el caso la producción de cerdos en particular donde incorporamos una genética muy buena para toda esta zona”.



Agregó que “lo que estamos haciendo es vender los lechones, pero no para carne, sino para genética, entonces en las chacras de la zona se está empezando a mejorar mucho la genética porcina, eso ya se está empezando a notar en los últimos años con la cantidad de crías que tienen y cómo se adaptan al clima y el tipo de crianza que se hace acá en la zona”.



En esa misma línea, la coordinadora mencionó que “también el año pasado nos presentamos a un concurso en el cual llevamos un proyecto para acceder al programa de crédito fiscal del Inet (Instituto Nacional de Educación Técnica). Pudimos ganar ese concurso que está próximo a ejecutarse, es así que a partir de la cría de los cerdos vamos a poder elaborar chacinados artesanales, jamón salame, chorizos y embutidos y eso también es una manera de darle valor agregado a la producción local, de lo contrario se arma siempre como cuello de botella, porque todo el mundo tiene lechón para vender y por ahí, no se puede vender siempre, entonces al darle un valor agregado, al ser un producto elaborado puede tener otra salida, eso ahora se está haciendo en la escuela".



Añadió que además "la idea es ir transfiriendo también ese conocimiento a las familias, que las familias también pueden hacerlo y por ahí, eventualmente que la zona se convierta en una zona de producción de chacinados por excelencia”.



“Ese concurso que ganamos implica poder montar una sala de faena y de industrialización de los chacinados en la escuela, estamos esperando ultimar algunos detalles burocráticos para empezar a ejecutarlo y comprar todas las maquinarias, herramientas y utensilios que hagan faltas y así, avanzar con este proyecto que a la larga será un beneficio para toda la comunidad e impulsar también el arraigo de nuestros jóvenes egresados”, afirmó Lantos



Por otro lado, indicó que se está incorporando la agroecología, “que no es muy conocido en la zona, no es muy utilizado y es una perspectiva para los pequeños productores, con eso más allá de incentivar la producción orgánica y el no uso de agrotóxicos, también tiene que ver con la producción intensiva en pequeños espacios, eso teniendo en cuenta también que varios de nuestros alumnos no tienen chacra, pero en espacios reducidos, asociando y combinando los distintos tipos de producción vegetal se puede lograr un rendimiento interesante”.