El reclamo de una mejor conectividad se hace latente

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:05hs.

La Escuela de la Familia Agrícola (EFA) “San Wendelino” de Capioviciño cumplió el último 25 de septiembre 36 años brindando sus servicios a jóvenes del medio rural. Esta institución educativa de nivel medio se rige por la metodología de la alternancia. Los egresados reciben el título de Bachiller en Agro en alternancia y una certificación en Formación Profesional como Asistente Técnico Agropecuario.



El rector de la EFA San Wendelino, Carlos Heck, habló con El Territorio sobre cómo se manejaron durante la pandemia y los obstáculos con los que se enfrenta la familia agrícola. “Teniendo en cuenta esta situación de pandemia, se tuvo que reorganizar el tema de la alternancia, en este caso especial tuvimos que reacomodar el ritmo a esta situación para garantizar el cumplimiento de los protocolos, en algún aspecto esto nos obligó a hacer un cambio en la forma de trabajar, compartiendo lo virtual con lo presencial”, indicó, y añadió que “siempre se habla de la permanencia de los jóvenes o de las familias en el sector rural, y ahí hay una cuestión que se debería mejorar, es el tema de la conectividad, es algo complicado, le pedimos a los jóvenes que queden en el medio rural pero en muchos lugares no hay conectividad, es difícil pedirles que queden en la chacra si la conectividad es complicada o nula en algunos casos, es complicado tanto para los alumnos como para la gente mayor que también necesita de la conectividad”.



Heck contó que de todas las herramientas virtuales que se recomendaban, la única que les funcionó fue el WhatsApp. “Nosotros nos organizamos con las herramientas que tenemos, nos quedamos con el WhatsApp, porque varias plataformas no se pueden utilizar, de todas las opciones elegimos esa y con eso organizamos bien los grupos, horarios, días, mantuvimos el mismo criterio de las clases presenciales”.



Detalló que “los alumnos tienen sus semanas de clases, tienen los días, las materias, nosotros hicimos una organización en ese sentido, entonces, si los lunes por ejemplo tenían matemáticas, ese día coordinaban con el profesor para enviar las tareas, realizar las consultas y recibir los nuevos materiales, y así con cada materia, verdaderamente estamos muy conformes con cómo se desarrollaron las actividades, se trabajó muy bien en ese sentido con la familia, los alumnos y docentes”, afirmó. En cuanto al sistema de alternancias, mencionó que “el trabajo del docente es verificar que tienen y cómo están trabajando las familias, en su medio, en su explotación, en sus chacras, y ver con los recursos que tienen y como están trabajando para ir implementando las nuevas tecnologías para ir avanzando en este sentido, se trabaja desde el punto de vista de que los productores traten de completar la cadena productiva, y acá es importante que todas las familias rurales tengan acceso a la conectividad ya que con estas nuevas tecnologías podrían hacer en el mercado una promoción de sus productos y hacer la venta directa desde el productor al consumidor”.



“Ahí sería muy importante la asistencia del Estado para garantizar a los productores la conectividad, creo que la provincia estaría en condiciones de prestarle el servicio de conectarles satelitalmente, o través de algún método para que la gente que vive en la chacra tenga la conectividad asegurada y en este caso como un servicio del Estado. Es muy difícil querer convencer a un joven que quede en la chacra si no tiene conectividad. Esa cuestión es algo que nos debemos entre al sector rural, es indispensable para seguir trabajando en el arraigo, en el joven y la familia en el sector rural”, añadió.



Nuevas tecnologías

Respecto a la implementación de las nuevas tecnologías, el rector dijo: “en la escuela constantemente tratamos, con los recursos que tenemos, de ir implementando nuevas tecnologías, nuevos manejos y nuevas formas de producir; los cultivos, como por ejemplo, en la yerba mate, surgen nuevas opciones, de fertilización, de rotación, de marco de implantación inter plantación, manejo de suelo, cubierta verde, sistemas de corte, siempre hay novedades, y así en todas las producciones, no solo en los manejos sino también en las instalaciones, en la producción de cerdo no es lo mismo las tecnologías y herramienta que se usan hoy en relación a 30 años atrás, en los cultivos anuales, el tema de la rotación de cultivos, la mejora de los suelos las enmiendas, las fertilizaciones, siempre hay novedades y siempre tratamos de trabajar con estas novedades y que los chicos y las familias lo puedan implementar en sus producciones”.



Actualmente, la EFA San Wendelino cuenta con una matrícula de 167 alumnos, de primero a quinto, y los alumnos del quinto año, mantuvieron la presencialidad plena durante todo el año, “por cómo organizamos las alternancias, el quinto año tuvo 100% de presencialidad”.