Promueven la transformación desde el acompañamiento

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Desde el Ministerio de Educación se vienen arbitrando los medios para que las escuelas rurales puedan integrarse con nuevas tecnologías. De acuerdo a lo que indicaron desde el organismo, el objetivo es brindar la mayor cantidad de herramientas a los jóvenes en contexto rural, para lograr dos metas: que sigan estudiando; y en caso de decidir no hacerlo, que tengan los conocimientos para sostener la producción de forma sustentable y con un mejor y más innovador desarrollo.



Alejandra Pacheco, directora de TIC del Ministerio de Educación, indicó a El Territorio que “se viene trabajando desde hace un par de años, desde la dirección de Tic - que somos mediadores con Educ.ar del Ministerio de la Nación, para todo lo que tenga que ver con conectividad en las escuelas”.



“La idea es poder dotar a las escuelas rurales de tecnologías, conectividad, dándole a los estudiantes otro tipo de herramientas y acercamiento al mundo. Sobre todo en la provincia, en el área centro, la cuestión de la conectividad en la ruralidad está anclada, hay otros lugares, como la zona de Loreto o más cercana a Posadas donde todavía no se llegó”, adujo.



No obstante, en lo que refiere a equipamiento tecnológico en las escuelas rurales, contó que el año pasado se hizo una distribución de netbooks y tablets para los estudiantes de terceros años de las instituciones agropecuarias de Misiones.



“Sabemos que se produce el desgranamiento de la matrícula, en el pase desde el ciclo básico al orientado es donde tenemos la mayor deserción escolar, y sobre todo el año pasado con la pandemia, porque fueron los chicos de la ruralidad los que más se desvincularon. Por eso quisimos acercarles herramientas para que les pueda servir para su vinculación”, expresó, al contar la experiencia.



Transformación y robótica

También, Pacheco aseguró que desde el Ministerio de Educación de la provincia, se está apostando a una política de trasformación de la escuela secundaria, que tiene que ver con dotar al estudiante de un proyecto de vida. Es decir, darles herramientas para que decidan sus futuros. “Si se quieren quedar en la chacra que lo hagan como una opción no porque no tienen otra”, especificó en ese sentido la funcionaria.



En ese marco, Pacheco manifestó además que “a partir también de la robótica y programación, ese estudiante que se está formando puede conocer la cuestión de trabajar, no desde el armado de un robot, sino desde la confección de sensores por ejemplo, que sirva para medir la temperatura del ambiente. Todo eso es a partir de lo que aprende en la escuela. Desde ahí es que queremos incentivar en programación y robótica, con pensamiento computacional, que nos lleva a la resolución de problemas de ese contexto”.



“Si quiere seguir estudiando y dedicarse al agro bien, y sino que la decisión de quedarse y desarrollarse en su tierra sea propia y la escuela pueda darle las herramientas para que esa decisión sea sustentable”, concluyó.