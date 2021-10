La revolución de la chacra a través de la escuela

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:06hs.

Históricamente, el trabajo en la chacra estuvo ligado a la fuerza, el sacrificio y el aprendizaje de generación en generación. “Quedarse en la chacra” era visto como un fracaso para aquel que no pudo salir a la ciudad, a estudiar o trabajar. Muchos niños y jóvenes incluso tampoco tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, justamente porque debían ayudar en las tareas agrícolas para dar sustento a las familias.



Sin embargo, hace tiempo, los docentes de las escuelas rurales se encuentran en una imperiosa labor que busca cortar con la tradición y que volver a la chacra sea un lugar elegido para quedarse, no sólo a trabajar, sino también a capacitarse. Aplicar conocimiento al trabajo agrícola es un desafío que poco a poco se está llevando adelante. Y si bien, aún queda mucho camino por recorrer, los primeros pasos ya fueron dados.



Es que en el impulso que se está dando a la Misiones productiva y diversificada, los jóvenes son el eslabón más importante. Son quienes están realizando el cambio y la escuela es el lugar propicio para brindar los conocimientos pertinentes para ello.



Proyectos de metalúrgica, robótica, análisis de suelo y otros saberes –que antes eran impensados- se están traspasando a los jóvenes en las EFA, los IEA y otras instituciones de orientación agrícola. Con estas herramientas, se busca que aquellos que elijan quedarse a trabajar la producción, puedan hacerlo sin la necesidad de realizar un trabajo forzoso e inhumano.



Experiencias y trabajo

La Iea 13 de Guaraní es una de las escuelas modelo en educación agrícola. Con los diversos proyectos productivos y la expo agro, muestran el trabajo que se lleva adelante para que año a año más estudiantes se sumen –junto a sus familias – a una comunidad más innovadora y sustentable (ver página 4).



Cada escuela aporta lo suyo para seguir sumando conocimientos y herramientas, trabajando constantemente en la innovación. Jorge Fontana, rector del Instituto Agrotécnico de Jardín América, contó al respecto que se compraron rastras, arados tumba para el trabajo del suelo como así también un nuevo tanque para brindar agua en épocas de sequía a las plantas y animales. Así también, se consiguió un carretón nuevo para acarreo de animales y un acoplado de dos ejes para los trabajos con necesidades que van surgiendo en el establecimiento, entre otras herramientas que contribuyen al aprendizaje continuo de los jóvenes (ver página 5).



En ese marco se trabaja en la EFA San Conrado con un espacio maker de robótica, mediante el cual se están elaborando una serie de proyectos tendientes a mejorar los sistemas productivos de la zona, como por ejemplo, una incubadora de huevos electrónica (pág. 6).



Por su parte, desde el Ministerio de Educación se vienen arbitrando los medios para que las escuelas rurales puedan integrarse con nuevas tecnologías. De acuerdo a lo que indicaron desde el organismo, el objetivo es brindar la mayor cantidad de herramientas a los jóvenes en contexto rural, para lograr dos metas: que sigan estudiando; y en caso de decidir no hacerlo, que tengan los conocimientos para sostener la producción de forma sustentable y con un mejor y más innovador desarrollo (ver página 7).



Las escuelas técnicas siempre son un gran centro de aprendizaje práctico, y cuando se trata de técnicas con orientación agrícola, aún más. En ese sentido, el Centro Educativo Luca Geonanni Fossati, conformado por la escuela primaria 385 y la Epet 28, con orientación en mecanización agropecuaria es una de las instituciones emblema de la zona de paraje Gentil, municipio de San Pedro. Allí, se impulsa el arraigo rural mediante la implementación de técnicas, sistemas y tecnologías, que tornen productivos y vengan a simplificar y facilitar la ardua labor en el campo, sin dejar de promover la importancia de la formación continua (ver página 8).



Más allá de los esfuerzos, hay escuelas a las que aún les cuesta la conectividad. Es lo que planteó el rector de la EFA San Wendelino de Capioviciño, Carlos Heck, quien dijo que “siempre se habla de la permanencia de los jóvenes o de las familias en el sector rural, y ahí hay una cuestión que se debería mejorar, es el tema de la conectividad, es algo complicado” (ver página 10).



En esa constante incorporación de tecnología, también resultan beneficiadas las chacras de la zona, puesto que las escuelas proveen de saberes y herramientas a los colonos, con el fin de contribuir a la comunidad. Es lo que ocurre en Laguna Azul (Bernardo de Irigoyen), donde desde la IEA 17 se trabaja con cerdos, con el fin de mejorar la genética no sólo en los ejemplares que tiene la institución, sino también en todo el sector agrícola que los rodea.



En tanto, en la EFA San José Freinademetz, de Caraguatay, se dicta la tecnicatura en Piscicultura y otros rubros relacionados a las chacras y además cuentan con una extensión áulica en el comunidad mbya guaraní de Perutí (ver página 11).



Cada aula es un mundo de posibilidades; cada joven, la oportunidad de mejorar las cosas. En sus manos está la transformación y en la de los docentes, la ardua tarea de incentivarlos a explorar y descubrir nuevas cosas en un ámbito profundamente conocido por ellos. Como se puede ver en este informe de domingo de El Territorio, sin lugar a dudas, en las escuelas agrícolas, la revolución educativa y tecnológica de las chacras ha comenzado.

