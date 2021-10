El día del arquero

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:05hs.

La final de ayer entre Mitre y Sporting tuvo todos los condimentos que una definición merece y que, además, contó con el plus de las hinchadas, que le dieron el marco necesario a la consagración del Auriazul.



Goles, expulsiones, lluvia, penales y un título. La tarde en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira lo tuvo todo y la Liga Posadeña consagró a su campeón.



La previa fue una de las mejores partes de la tarde. Las hinchadas coparon los lugares habilitados en cancha de Guaraní y calentaron el ambiente para el plato fuere: la finalísima entre Mitre y Sporting.



Ya dentro de la cancha, los de Santo Pipó arrancaron arriba. Mitre llegó al empate 1-1, llevó la definición a la tanda de penales y Javier Galeano se hizo grande, para tapar dos, meter el suyo, cerrar la serie 4-3 y darle la corona a los de Rocamora.



De ida y vuelta

Mientras el público todavía se acomodaba en las tribunas, Tito Alegre marcó el primero de la tarde. El ‘10’ de Sporting aprovechó una desatención de la defensa de Mitre, se anticipó a todos en el área y, a los 2 minutos, desató el festejo del gran número de hinchas de Santo Pipó que llegó hasta Posadas.



Dicen que el que pega primero, pega dos veces. El Albirrojo aprovechó el desconcierto de los posadeños y arremetió contra el arco defendido por Javier Galeano, pero no estuvo fino para aumentar la ventaja en el marcador.



De a poco Mitre salió de la presión de Sporting y, con Fabián Sosa, Miguel Comes y Manuel Sánchez Ocaña como generadores de juego se acercó al arco rival.



Ulises Silveira y el propio Sánchez Ocaña tuvieron la oportunidad de igualar, aunque Cuenca respondió bien para dejar a Sporting en ventaja.



Los de Santo Pipó cedieron el control de la pelota, pero de todas maneras inquietaron a su rival. La presencia de Alegre, Richard Núñez y Pablo Reis fue motivo de preocupación para los defensores de Mitre.



El Auriazul no pudo transformar ese dominio en el juego en un gol. Tuvo que esperar hasta el inicio del complemento. A los 2 minutos, Alejandro Sánchez aprovechó un error del arquero Cuenca y mandó la pelota al fondo de la red para el 1-1.



El tanto fue una inyección para los de Rocamora, que fueron por la victoria. Sporting intentó cuidar el empate para rearmarse, pero a los 16’ se quedó con uno menos por la expulsión del defensor Cubillas.



Tener uno menos ordenó a los de Santo Pipó, que estuvieron mejor plantados y hasta tuvieron chances de convertir. Todo lo contrario le ocurrió a Mitre que, en vez de hacer valer ese hombre de más, se desorientó y no logró arrinconar a su rival.



En el final se vio lo más emotivo. Ambos fueron por la victoria para evitar los penales, con más ganas que fútbol, pero en los últimos metros estuvieron imprecisos.



Sobre los 44’, el árbitro Franco Rioja le mostró la roja a Kevin Llorián, que apenas llevaba un minuto en cancha, en Mitre y a Matías Urdapilleta en Sporting. Los 90 minutos dejaron un 1-1 y la sensación de que el partido estuvo a la altura de una final.



As en el arco

En cuartos de final, a Mitre le tocó definir por penales ante Huracán. En esa oportunidad estuvo abajo en la tanda de penales y Javier Galeano se vistió de héroe para revertir el resultado.



La definición de ayer pareció un calco. Sánchez Ocaña estampó su remate en el travesaño y Tito Alegre puso adelante a Sporting.



Después convirtieron Esteban Morel y Bruno Schmid para Mitre y Juniors Alegre para Sporting. En un momento clave, Galeano le tapó el remate a Velázquez y luego marcó el suyo para adelantar al Auriazul. Pablo Reis igualó para los de Santo Pipó y Ulises Silveira puso el 4-3.



Richard Núñez tuvo la gran responsabilidad de igualar, pero Galeano, otra vez, hizo festejar al pueblo de Mitre, que gritó campeón desde la tribuna, luego de cinco años y se prepara para el torneo Regional.