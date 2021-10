Destinos para deleitarse cuando calienta el sol

domingo 03 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Las bajas temperaturas comenzaron a abandonar las ciudades y un clima más cálido comienza a dar sus primeros pasos. Este clima hace de las estaciones calurosas el momento ideal para disfrutar de ciertos destinos a lo largo y ancho de todo el país. Las ansias de los argentinos por viajar y recorrer el país son notorias: una reciente investigación de Booking.com reveló que el 83% está interesado en realizar viajes domésticos, mientras que casi la mitad (49%) de los argentinos acumuló días de vacaciones adicionales, por lo que van a poder disfrutar de un viaje más largo.



Por otro lado, el PreViaje continúa y los turistas que planeen sus vacaciones para diciembre o más tarde, todavía pueden hacerse del beneficio. El programa de promoción del turismo interno, que busca incentivar la compra anticipada de servicios turísticos mediante el otorgamiento de un crédito del 50% de los gastos realizados para ser utilizados en más servicios del sector, transita su segunda edición, luego de que la primera haya sido un éxito, según los datos oficiales, el año pasado unos 600.000 turistas participaron del programa y aprovecharon el beneficio.



Con todo esto, hay algunos destinos ideales para visitar en climas cálidos.



Salta

Es un destino que ofrece una gran variedad de experiencias y atracciones, no sólo en la capital sino también en las ciudades cercanas. Quienes las visitan solo tienen que viajar un par de horas desde la ciudad capital para llegar a lugares icónicos como las Salinas Grandes (elegidas como Maravillas Naturales en Argentina) y a ciudades como Cafayate, donde pueden recorrer la ruta del vino salteño o Cachi, que preserva sus casas de adobe y construcciones coloniales. Otra de sus grandes atracciones es el camino de la Cuesta del Obispo, que une el valle de Lerma con el valle Calchaquí, atraviesa el parque nacional Los Cardones y alcanza la altura de 3340 metros sobre el nivel del mar al llegar al punto panorámico, Piedra del Molino. En 2020, la provincia de Salta fue elegida por viajeros de todo el mundo como uno de los 10 destinos para descubrir.



Desde la agencia misionera Carlota Stockar indicaron que para este destino tienen un paquete para febrero, para poder vivir y celebrar el Carnaval del Norte. El carnaval se celebra hasta los días finales de febrero.Y así, el primer domingo de marzo siguiente al miércoles de ceniza es cuando el carnaval llega a su fin. Pero esta no es una despedida más. Por el contrario, se trata de todo un ritual en el que los lugareños recorren, junto a algunos turistas, el centro de Tilcara y, lentamente, dejan detrás los distintos puntos del pueblo donde los participantes son convidados con ofrendas, mientras entre festejos y excesos se van alejando hacia las montañas a enterrar el carnaval.



Iguazú

Puerto Iguazú es conocida por ser el hogar de una de las siete maravillas naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú. Su mayor atracción es su salto de mayor caudal y con 80 metros de mayor altura: la Garganta del Diablo. Para quienes desean aventurarse un poco más, a sólo algunas horas de distancia de la ciudad de Iguazú se encuentran las ruinas de la misión jesuítica de San Ignacio Miní. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1984 y construidos originalmente entre el siglo XVI y siglo XVII, en el sitio se pueden encontrar las ruinas de la Iglesia, la Casa de los Padres, el cementerio, algunas viviendas y el cabildo.



Mendoza

Este año es probable que el 11% de los argentinos haga un viaje para descubrir una región vinícola y cuando hablamos de vinos, la provincia de Mendoza, internacionalmente reconocida como uno de los mejores destinos para los amantes del vino, siempre se viene a la cabeza. La región cuenta con más de mil bodegas de pequeños y grandes productores donde se pueden realizar visitas y catas. Un paseo interesante es recorrer estas bodegas en bicicleta, gracias a las ciclovías que unen el centro de la ciudad con los alrededores.



De esta forma, se pueden conocer las tradicionales bodegas y disfrutar de sus paisajes, mientras visitan pequeñas localidades, parques y bosques. Además, se puede visitar el Parque General San Martín, el más antiguo de la ciudad que abarca 86 hectáreas de expansión con 17 km de recorrido, donde se pueden realizar diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales.



Desde Misiones se puede llegar con previaje a través de la agencia Batia Turismo que sale en enero. Con esta agencia los afiliados del pami tienen un reintegro del 70%. El tope maximo por persona del reintegro 100.000 pesos. Los caminos del vino, carnaval y vendimia también pueden disfrutarse en febrero y marzo con previaje con la agencia Carlota Stockar.



Córdoba

La provincia de Córdoba suele ser uno de los destinos predilectos de los argentinos para sus vacaciones en cualquier momento del año. La capital de la provincia provee a quienes la visitan de infinitas opciones: dentro del barrio Güemes se encuentra el Paseo de las Artes que cuenta con varias ferias y comercios de artesanías, junto con una variada propuesta gastronómica, mientras que si el interés es conocer la historia de la ciudad, una gran forma de hacerlo es el paseo de la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, cuya construcción comenzó en 1602 y se compone de edificios como la Iglesia de la Compañía y el edificio histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. Para quienes eligen salir de la ciudad, a un poco más de 80 km, se encuentra el parque nacional Quebrada del Condorito donde se pueden realizar varios paseos de ecoturismo.



Las Sierras de Córdoba y Merlo también es un destino con previaje que está siedno preparado para febrero con la agencia Carlota Stockar.



San Carlos de Bariloche

Una vez terminado el invierno, la localidad rionegrense posee muchas atracciones que la hacen destino ideal para los días con un poco más de calorcito. En el Cerro Catedral se pueden practicar muchas actividades como rappel, trekking o mountain bike. Navegar por el lago Nahuel Huapi es una actividad imperdible para quienes visiten la ciudad y pueden embarcarse en excursiones hacia la isla Victoria, el Bosque de Arrayanes y Puerto Blest. Para los que busquen explorar la ciudad por tierra, los recorridos de Circuito Chico y Circuito Grandes son perfectos para apreciar los paisajes que rodean la ciudad. Bariloche es también un destino ideal para probar los sabores únicos de la Patagonia, con increíbles chocolaterías, dulces regionales, cervecerías artesanales y platos regionales como la trucha y el cordero.



Calafate y Ushuaia

El Calafate, una ciudad ubicada estratégicamente para los turistas y con una población no muy grande. Especial para quienes quieran combinar tranquilidad y nuevas experiencias, en esta ciudad se puede realizar la visita al Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el imponente Glaciar Perito Moreno, uno de los más conocidos no solo en Argentina sino también a nivel internacional. Además hay actividades al aire libre como cabalgatas, exploración de cuevas y visitas a la reserva ecológica Laguna Nimez, la variedad de alojamientos también ofrecen espacios de relajación y spa para quienes lo deseen, si tienen suerte en invierno las postales nevadas son únicas.



La ciudad de Ushuaia representa en la imaginación a lo más lejano, el “Fin del Mundo”. Está ubicada a orillas del Canal de Beagle, en el extremo sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, rodeada por los Montes Martial. Su privilegiada ubicación permite disfrutar de montañas, mar y bosques.



Para estos destino la agencia de turismo Piu Bella también tiene el 50% de descuento con previaje y del 70% si sos jubilado de Pami y la salida es en febrero. “Estamos adheridos al previaje y por ende podemos vender el destino argentino que se desee y tener el pre viaje” dijeron desde Piu Bella.



Quienes quieran llegar antes, en enero pueden hacerlo con Las Misiones Turismo, que tiene un salida en enero. Por otro lado Carlota Stockar ya agotó sus fechas de enero y febrero pero tiene lugares en marzo, mayo y junio para visitar los glaciares y el fin del mundo. Batia Turismo también invita a Ushuaia y el Calafate en marzo, así que las opciones son muchas y las fechas se ajustan a las posibilidades de cada viajero.

Para agendar

Previaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito, para disfrutar de todos los destinos argentinos desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022.

$ 224.600 Gran Patagonia y lagos del sur con la empresa de turismo Carlota Stockar.

$96.795 Salida grupal acompañada hacia Mendoza en enero con la agencia Batia Turismo.