Reincorporaron al enfermero despedido en el hospital de Santo Tomé

sábado 02 de octubre de 2021 | 19:58hs.

El enfermero Nélson Figueredo fue restituido en su trabajo en el Hospital San Juan Bautista, por lo que deberá presenarse el próximo lunes en su puesto habitual.

Se trata del trabajador de la salud que fue despedido la semana pasada, tras lo cual el gremio que nuclea a los trabajadores públicos organizó una asamblea frente al hospital y por intermedio de su secretario general hicieron una presentación en Corrientes capital, pidiendo su restitución. Hubo además promesas de instalar una carpa y olla popular frente al nosocomio en caso de no tener respuestas.

"Son hermosas noticias para mí y para mis compañeros que están sufriendo esta situación y estaban con miedo, a la población que acompañó le agradezco de corazón", expresó el enfermero.

"Felizmente puedo contarles que el día de ayer me reincorporaron al trabajo a partir del lunes. Este es un pequeño paso que estamos dando. Lo que me pasó a mí generó miedo en mis compañeros, que están en mi misma situación laboral. Fui reincorporado en la misma condición laboral y con el mismo sueldo. Esto fue una pequeña victoria. Mi victoria es la victoria de todos los que estuvieron a mi lado y que no me soltaron la mano", destacó finalmente.