En San Pedro Karaí Octubre Vegano: compartir para que haya abundancia

sábado 02 de octubre de 2021 | 11:44hs.

En el espacio cultural Yopará de San Pedro, llevado adelante por un grupo de voluntarios que justamente se inspiraron en torno al personaje Karaí Octubre, para identificarse porque cada persona que pasa o se queda en el espacio, aportan sus ingredientes para enriquecer una olla cultural. Este sábado, celebran al personaje preparando un Yopará vegano, invitando a los sampedrinos a acercarse a llevarse una porción, ya que en el compartir redunda la abundancia.

Como lo vienen realizando desde su fundación, preparan el tradicional plato a fin de compartir un momento, poniendo en valor las riquezas que produce la tierra y como símbolo para que no falten los alimentos en ninguna mesa. En esta ocasión decidieron que el Yopará sea vegetariano, es decir, no contiene ningún tipo de carne y no por ello deja de ser sabroso, todo lo contrario, ya que cuenta con nutrientes de verduras de excelente procedencia, que fueron donadas para dicha preparación.

“Creemos importante concientizar sobre el consumo de carne y porque muchas personas que transitan el espacio son veganos. La idea es que podamos compartir de forma igualitaria. Desde temprano estamos con los preparativos, mientras compartimos un mate, y desde el mediodía la gente puede acercarse a buscar. Creemos que es eso, compartir para que no falte” indicó Adriana, en replantación del espacio cultural Yopará, que funciona sobre avenida Nicanor Cordero 450.

Durante la tarde, si las condiciones del tiempo permiten, tienen previsto la realización de una feria de artesanos y demás expositores, mientras que por la noche está previsto un “Micrófono abierto” para toda persona que quiera compartir música, poesía o reflexionar.