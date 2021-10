Cayó en Posadas narco con presuntos nexos con el PCC y el cartel de Sinaloa

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:06hs.

El brasileño Eike Conrad Dubal (24) fue detenido en su país por primera vez en mayo del 2015, cuando tenía apenas 19 años y vendía cocaína en la calle. La última se concretó ayer en Posadas, donde está instalado, apenas minutos después que el avión en el que llegó desde Buenos Aires se detuvo en la pista del aeropuerto local.



Su corta edad llama la atención, pero mucho más el exponencial crecimiento económico que mostró en estos seis años y, se cree, está sustentado por los negocios ilegales en este submundo del narcotráfico. Viajes por el mundo, fotos con delincuentes con pedido de captura internacional, de avionetas con droga y fajos de dólares en la mano conforman el muestrario de ostentaciones en redes sociales.



Los pesquisas de la División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste de la Afip-DGA seguían sus pasos desde hace dos años lo relacionan con bandas narcocriminales con el Primer Comando Capital (PCC) y el cartel de Sinaloa en México, cuyo jefe fue el famosísimo Joaquín “Chapo” Guzmán Loera.



Las mismas voces señalaron ayer que tienen material para relacionarlos con dos pilotos del PCC con pedido de captura internacional que escaparon de un procedimiento en Brasil en el que dejaron una carga de cocaína. En México participó de eventos en los que el cartel de Sinaloa entregaba donaciones a nombre del Chapo a personas de bajos recursos.



Detención

Pero la aprehensión de Eike se concretó para dar cumplimento a un pedido de captura internacional solicitado por Brasil. La alerta roja se activó en los últimos meses y recién ayer la Fiscalía Federal de Posadas ordenó que se haga efectiva, por lo que con los datos de que había arribado en Buenos Aires la firma Fly Bondi, se montó un operativo para esperarlo.



Poco después de las 14 la aeronave aterrizó en la capital provincial, donde lo esperaban efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Grupo Operativo Conjunto Nordeste Argentino (GOC-NEA) y Afip - Aduanas lo esperaban. Las comisiones subieron y lo ubicaron en la fila 14, donde quedó detenido.



Eike Conrad Dubal estaba con su novia, una joven posadeña sobre quien no pesaba ninguna orden, por lo que pudo irse a su casa tranquilamente. Bajó junto a los demás pasajeros de forma muy ordenada y recién cuando el avión se quedó vacío descendió el detenido esposado.



Ayer a la noche permanecía en una celda de la Policía de Misiones y se espera que en los próximos días se concrete su traslado a la frontera, donde será extraditado a su país. Todo esto se mantiene por ahora en reserva debido a la peligrosidad que implica dar detalles sobre el operativo.



El procedimiento de ayer tiene que ver con la mencionada primera detención concretada en mayo del 2015. El brasileño fue detenido in fraganti en la localidad de San Borja, cuando la Policía Civil registró la venta de cocaína a un menor de edad en la calle, hecho por el cual fue condenado a seis años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y corrupción de menores.



Como muchas veces ocurre en el vecino país, Eike no volvió nunca de una de sus salidas transitorias y es por eso que lo buscaban. Primero en el vecino país, pero desde hace unos meses a nivel internacional, luego de que se dé aviso a las autoridades policiales y judiciales de sus actividades aquí. Fue una forma de apresurar su detención.



Esto explicaría por qué en Argentina se movía con tranquilidad, debido a que no tenía aquí ningún proceso que lo impida. Sin embargo, se cree que se movilizaba con distintas identidades, a partir de las cuales tenía varias inversiones, como un local de comidas rápidas en el microcentro de Posadas y algunos eventos nocturnos de alto perfil.



Ayer también se incautó documentación que acredita su estadía en Pedro Juan Caballero, Paraguay, la meca de las organizaciones narcocriminales en Sudamérica.



Las redes sociales

EK se aseguraba acreditar que era él en las fotos con carteles con esas iniciales o las de su tatuaje.

Lo que se cree es que tenía un rol preponderante en la logística del tráfico, sobre todo de la cocaína producida en Perú y que terminaba en México.



En las redes sociales, donde se presentaba como “EK” mostraba sus viajes a esos dos países, Bolivia, Paraguay, y Colombia. Llamó la atención que en este país visitó la famosa Hacienda Nápoles, que perteneció a Pablo Escobar Gaviria. Ese fue el punto de partida de su increíble “crecimiento”.



Pero son sólo destinos turísticos. En las historias y publicaciones se lo pueden ver con fotos de fajos de dólares, armas de diferente calibre de estupefacientes y sobre todo con aviones pequeños en zonas de mucha vegetación, donde se carga la droga.



Una de sus marcas registradas, además de sus iniciales, es un tatuaje de una calavera y los palos de cartas de poker. Eso le permitió corroborar a los investigadores que efectivamente es él en cada una de esas locaciones.



En una de las fotos con fajos de dinero mexicano puso un cartel escrito a mano con el mensaje “25-05-20 Eike Cartel de Sinaloa”, para que quede claro que no eran imágenes sacadas de internet.



El alto perfil del implicado quedó evidenciado ayer cuando bajó del avión con una gran cadena dorada con las letras “EK” en el cuello, bolso y gorra con la estampa de la marca Louis Vuitton y unas zapatillas Dolce Gabbana. Personas que participaron del operativo señalaron que los calzados y la bandolera eran originales. Además tenía más de 200.000 pesos en efectivo y 200 dólares.



También le secuestraron dos teléfonos celulares, que podrían ser una caja de pandora para desentrañar rutas y contactos del movimiento de droga en los más altos niveles de la región. Y con una sede en Misiones.