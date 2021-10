El aeropuerto de Iguazú se sumó a los pasos seguros que autorizó la Nación

sábado 02 de octubre de 2021 | 5:30hs.

El gobierno de Misiones concretó ayer el pedido formal para la autorización de la prueba piloto al turismo extranjero entre Posadas y Encarnación (Paraguay) y entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira (Brasil). Esto tras conocerse la nueva disposición nacional, que además oficializó la decisión de ampliar el cupo diario de vuelos que podrán llegar al país y, en ese marco, el aeropuerto Mayor Eduardo Krause Cataratas del Iguazú se encuentra habilitado como puerta de ingreso de turistas de los países limítrofes. Antes de la pandemia, la única aerolínea que comenzó a volar de forma directa fue Air Europe en agosto del 2019, con conexión Madrid e Iguazú.



Como en los demás aeropuertos, también el de Iguazú fue suspendido por la pandemia en marzo del 2020. Al ser habilitado a partir del nuevo decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional, quedará ahora comenzar a definir y acordar las aerolíneas que puedan hacer uso de este aeropuerto, detallaron a este matutino. Recordaron que desde la Provincia se viene planteando a la Nación la reducción de la tasa aeroportuaria de vuelos internacionales para el aeropuerto de Iguazú a fin de atraer más conexiones aéreas. Uno de los desafíos sobre los que vienen trabajando algunas carteras, como la de Turismo de Misiones, es una ruta que pueda unir Santiago de Chile con Puerto Iguazú. De esta manera, habilitado ahora el paso, se volverá a hablar de los vuelos que puedan utilizar el aeropuerto situado en inmediaciones de las Cataratas.



Apertura de más pasos

Como informó ayer este matutino, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había destacado que Posadas y Encarnación y Bernardo de Irigoyen con Dionisio Cerqueira eran los pasos sanitariamente en condiciones de habilitarse. Ayer, tras conocerse la resolución nacional de que sean los gobernadores quienes dispongan los pasos a ser habilitados, el mandatario provincial elevó el pedido al jefe de Gabinete, Juan Manzur.



De acuerdo al escrito, se elevó la solicitud “de prueba piloto de turismo extranjero en corredor seguro” para Posadas e Irigoyen. Teniendo en cuenta que es el jefe de Gabinete quien debe disponer la autorización tras el aval del Ministerio de Salud de la Nación, desde Misiones para sumar este tipo de apertura de frontera elevó la autorización correspondiente.



Se explica en el texto que “oportunamente ya fue aprobado por decreto provincial”.



Se aclara en el texto de manera específica que “será sólo para paso fronterizo terrestre y para los argentinos o residentes en Argentina o quienes residan en Brasil y otros países limítrofes, sean nacionales de estos países y hayan estado en Paraguay o Brasil en los últimos 14 días antes de su viaje a la Argentina”.



En el escrito firmado por el gobernador Herrera Ahuad se aclara que lo solicitado “es en el marco del Decreto Provincial número 1873 de fecha 24 de septiembre de 2021, por medio del cual se delega en los ministerios de Gobierno y Salud Pública, las facultades de establecer los protocolos de corredor seguro y prueba piloto de turismo extranjero”.



Sólo dos pasos

De esta manera, los pasos habilitados para el ingreso de turistas serían únicamente Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, sólo para residentes de ambas ciudades y ahora se suma como paso seguro el aeropuerto de Iguazú.



Esto significa que ningún otro paso fronterizo de Misiones se encuentra habilitado en este momento.



Se espera que se sume próximamente Posadas y Bernardo de Irigoyen, siempre y cuando así desde el gobierno nacional se autorice a la provincia.

Los pasos seguros

Misiones

Centro de Frontera Iguazú-Foz de Iguazú y el aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú.



Mendoza

Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.



Aeropuertos

Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express.



Ushuaia

Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas y Puerto de Ushuaia (desde 20/10).



Se sumarán aquellos que sean pedidos por las provincias y cuenten con habilitación del gobierno nacional.

Requisitos

Para pasos aéreos, terrestres y marítimos fluviales.



Esquema de vacunación completo (fecha de última aplicación al menos 14 días).



Quienes no presenten esquema de vacunación completo deberán realizar aislamiento obligatorio.



Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países de origen.



PCR negativo 72 horas antes y antígeno en el punto de ingreso.



PCR a los 5 a 7 días en caso de seguir permaneciendo en el país.



Menores de edad sin esquema de vacunación completo, acompañados de adultos al ingresar al país, podrán ingresar, pero debiendo realizar la cuarentena.



Transcurridos catorce días desde que la Argentina alcance el 50% de la población con esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación, quedan exceptuados de la realización del test de antígenos.



Los turistas o extranjeros no residentes deben contar con un seguro con cobertura Covid-19.

Paso entre Foz e Iguazú, sólo para los residentes en ambas ciudades

Por tierra, el único paso habilitado es por Iguazú. Foto: Marcelo Rodríguez

Pese a la habilitación definitiva del paso de frontera de Puerto Iguazú-Foz de Iguazú para el ingreso de turistas del vecino país, los argentinos -que no sean residentes en Iguazú- aún no pueden salir del país por ese paso de frontera según informan desde la embajada brasileña. De esta manera, solamente continua vigente el ingreso de tráfico vecinal fronterizo exclusivo para iguazuenses. En la cabecera del puente Tancredo Neves rige la disposición publicada por la Portaria Nº 655, del 23/06/2021, que determina la restricción excepcional y temporaria de ingreso de ciudadanos extranjeros a Brasil.



Tal es así que, por la frontera terrestre, no pueden ingresar extranjeros no residentes.



Están exceptuados de la restricción los padres, hijos, cónyuges y convivientes de personas con nacionalidad. Las autoridades brasileñas esperan que se publique una nueva normativa.



En ese marco, Francisco Brasileiro, intendente de Foz do Iguazú aseguró que se han hecho las gestiones y los pedidos ante Brasilia y esperan resultados positivos. “Se acerca un fin de semana largo y sería beneficioso para los dos países contar con el tránsito en la frontera y así potenciar el turismo de los dos lados del río”



La disposición 951/2021 acerca de la apertura de las fronteras permite solo el ingreso de residentes de países limítrofes con conexión directa, es decir que los ciudadanos paraguayos residentes de Ciudad del Este no pueden ingresar por el puente Tancredo Neves. En esta primera etapa, la única posibilidad de ingreso de paraguayos a Misiones estará dada cuando se habilite el puente San Roque González.



En cuanto a los requisitos para la salida del residente de Iguazú, rige la declaración jurada electrónica (en el sitio www.migraciones.gob.ar) para ingreso y egreso y cada movimiento que se haga y dos dosis de vacuna o PCR negativo.



En tanto, Brasil por el momento autoriza el ingreso por un solo día sin posibilidades de salir del territorio de la ciudad.



El Duty de Iguazú

También estaba prevista ayer la apertura del Duty Free Shop Iguazú, sin embargo, esto no ocurrió y desde la empresa no dieron mayores explicaciones. No obstante, aseguraron que están trabajando para abrir sus puertas en los próximos días.

