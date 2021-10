Renuevan el cupo y suman habilitaciones para la compra

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó ayer el cupo de U$S 200 para la compra de la divisa norteamericana.



En paralelo al inicio del calendario electoral de cara a las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre y con el dólar blue en sus niveles máximos del año, las empresas que hayan accedido al mercado cambiario con motivo de importaciones y exportaciones, en los últimos 90 días, volverán a estar habilitados para adquirir el billete verde, según lo establecido por la autoridad monetaria.



Aquellas personas que quieran consultar si pueden acceder al dólar minorista hoy podrán hacerlo por medio de la Certificación Negativa de Anses.



La Certificación Negativa es un comprobante que tiene una validez de 30 días, en el que se deja constancias de que uno no registra declaraciones juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia; declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as); cobro de programas sociales, cobro de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE), entre otro beneficios.