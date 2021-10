Pareja de colonos fue víctima de un violento asalto en Campo Viera

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Al menos tres encapuchados armados irrumpieron en una propiedad de la zona rural de la localidad de Campo Viera, donde tras golpear y reducir a los propietarios huyeron con un botín de 90.000 pesos en efectivo, herramientas y objetos de valor.



El hecho se registró en los primeros minutos de la madrugada de ayer en perjuicio de Víctor Schewer (69) y su esposa Gertrudis Hartig (63), residentes en una chacra ubicada sobre ruta Provincial 6, límite con el municipio de Colonia Alberdi.



Los delincuentes utilizaron una llanta para romper un ventanal del frente de la casa. Si bien a esa hora se desataba un fuerte temporal de lluvia, al escuchar el estruendo Schewer fue a ver qué pasaba y se encontró con los encapuchados ingresando al domicilio.



El propietario forcejeó con uno de los ladrones, pero lo superaron en número y estaban armados, lo golpearon ferozmente y lo ataron de pies y manos. A consecuencia del ataque el sexagenario resultó con múltiples excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.



En tanto, la señora resultó ilesa ya que desde un primer momento indicó donde guardaban el dinero, aunque luego declaró que en todo momento le apuntaron con un arma y la obligaron a tener la cabeza hacia abajo.



Más allá de que la mujer les dio la ubicación de la plata que guardaban en la casa, los malvivientes revisaron las diferentes habitaciones en busca de objetos de valor, generando desorden y daños.



Además de los 90.000 pesos en efectivo, también robaron una motosierra, una tijera eléctrica para podar yerba y los celulares. Una vez que los delincuentes huyeron los dueños de casa tardaron varios minutos en deshacerse de sus ataduras y acudieron a la casa de un vecino en busca de auxilio.



Sin pistas

En primera instancia, los damnificados fueron trasladados al hospital de Campo Viera, donde constataron las lesiones que padeció el agricultor, aunque no requirió internación.



Ya en sede policial relataron los hechos y precisaron que fueron al menos tres los autores del hecho. Indicaron que no escucharon ruidos de auto o moto, tal vez por acción de la torrencial lluvia que se abatió a la hora del atraco.



Como otros colonos de la zona, días atrás cobraron una importante suma de dinero por la yerba cosechada. Incluso, adquirieron una camioneta usada, detalle que no habría pasado desapercibido para los malvivientes.



En este contexto, los investigadores no descartaron la participación de un “entregador” que marcó a las víctimas y aportó el dato a los ladrones.



Afortunadamente, un día antes Schewer hizo un depósito bancario y dejó en la casa un monto menor para los gastos del mes, lo que atenuó el perjuicio que padecieron en la víspera.



La pareja reside sola en la chacra y tienen tres perros guardianes, aunque los animales no atinaron a repeler a la malvivientes, otro detalle que no pasó desapercibido para los pesquisas de la Policía.



De todas formas, la dueña de casa comentó que en las horas previas notó que los perros estaban alterados y ladraban, tal vez porque percibieron la presencia de extraños en las inmediaciones.



Luego se desató una tormenta eléctrica que pudo haber atenuado la percepción de los animales y sirvió de distracción para los encapuchados que perpetraron el atraco.



Ante la consulta de este matutino, al cierre de esta edición desde la Unidad Regional II de Policía informaron que no había novedades sobre el avance de la investigación. La causa por robo calificado y lesiones se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

Recompensa por las herramientas

El atraco a la propiedad de don Víctor Schewer y su esposa Gertrudis Hartig generó enorme preocupación en el sector rural de Campo Viera y reeditó el reclamo por mayor seguridad que vienen expresando los colonos de la zona Centro en general.



El hecho se produjo en el lote 142 sección VI, ubicado a unos diez kilómetros del caso urbano de la Capital Nacional del Té.



En tal sentido, un agricultor de la zona alertó “que la jurisdicción de Campo Viera es muy grande y vemos que la Policía no da abasto para cubrir todo, no hay patrullajes. En la colonia se ve policías cuando pasa algo, no hay prevención”.



Por su parte, familiares de la pareja asaltada publicaron ayer en las redes sociales el anuncio de una recompensa para quien aporte datos ciertos que permitan dar con la motosierra y la tijera eléctrica que fueron sustraídas por los ladrones, ya que se trata de herramientas caras de gran utilidad para sus propietarios.