En el Reino Unido no sólo faltan conductores, también carniceros

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El gobierno del Reino Unido estudia conceder unos 1.000 visados de emergencia a carniceros extranjeros para paliar una escasez de trabajadores en el país que amenaza con dificultar la oferta de pavos, jamones y otros productos típicos en el periodo navideño, informó ayer The Times.



El periódico señala que, aunque parte del Ejecutivo quiere satisfacer las demandas del sector cárnico, se opone a la medida la ministra del Interior, Priti Patel, que, según el Times, teme que sea una táctica a más largo plazo para reintroducir la libertad de movimiento de trabajadores de la que el Reino Unido se desligó al salir de la Unión Europea (UE).



En declaraciones al diario, la Asociación Británica de Procesadores de Carne (BMPA, en inglés) dice que existe un déficit de 15.000 carniceros para trabajar sobre todo en procesadoras, lo que hace que los profesionales en activo sólo puedan dedicarse a abastecer a los supermercados con cortes básicos de carne y no puedan centrarse en productos navideños más laboriosos.



Un portavoz del Ministerio de Medioambiente, Alimentos y Asuntos Rurales declaró a la agencia británica PA que “el gobierno reconoce la importancia del trabajo temporero y conoce los problemas que ha afrontado el sector porcino por la pandemia y la escasez de personal”.



Este portavoz aseguró que el gobierno “ha estado trabajando con el sector porcino y de procesamiento” en los últimos meses para confrontar esta situación.



“Hacemos un seguimiento del mercado y continuamos trabajando estrechamente con el sector a fin de explorar alternativas para afrontar las presiones que la industria sufre”, añadió.



Un portavoz de Interior afirmó por su parte que lo que se quiere es que “los empleadores hagan inversiones a largo plazo en la fuerza laboral interna del Reino Unido en lugar de depender de trabajadores extranjeros”.



Conflictos en aumento

Gran parte de las estaciones de servicio británicas acumula una semana caótica en la que se produjeron compras de pánico, después de que una aguda escasez de conductores de camiones cisterna interrumpiera abruptamente las cadenas de suministro.



Pero la crisis de personal en Reino Unido no es sólo de conductores, sino de profesionales en general. El Brexit y la pandemia se han combinado este año para dejar una profunda escasez de mano de obra en la economía británica.



A pesar de que el gobierno confía en que la crisis del combustible sólo durará una semana más, la escasez de transportadores, y en general de trabajadores calificados, comenzó a afectar a otros sectores de la economía.

El Ejército transportará combustible

En una decisión de emergencia, el gobierno de Reino Unido le pidió al Ejército que, a partir del lunes, empiece a transportar combustible a las gasolineras para frenar la crisis que se produjo por la falta de conductores de vehículos pesados producto del Brexit. En un comunicado, el ministro de Defensa, Ben Wallace, detalló que “a lo largo del fin de semana se habrán movilizado más de 200 militares en el marco de la Operación Escalin”. “Mientras la situación se estabiliza, nuestras Fuerzas Armadas están ahí para cubrir cualquier vacante crítica y ayudar a mantener el país en movimiento”, explicó.