Anuncian vacunación a niños de 3 a 11 años con Sinopharm

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:05hs.

El gobierno anunció que fue emitida una autorización para vacunar contra el coronavirus a los niños de entre 3 y 11 años con dosis de la vacuna china Sinopharm, con el objetivo de completar la inmunización de esa franja etaria de la población antes de fin de año.



“La Argentina termina el 2021 con toda su población de más de tres años cubierta y protegida. Contamos con el stock para iniciar esa vacunación y completar los esquemas”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una conferencia de prensa junto al nuevo ministro de Educación Jaime Perczyk.



Vizzotti precisó que completará los esquemas de vacunación de niños y adolescentes con vacunas Sinpharm y Pfizer.



En el caso de las vacunas Sinopharm, explicó que su utilización fue autorizada por la Anmat tras haberse realizado ensayos clínicos de las fases 1 y 2 y dijo que la Argentina ya cuenta con un stock de 10 millones dosis, a las que se sumarán “entre el 4 y el 11 de octubre un lote de 1,5 millón más y otro de 1,6 millones, con lo que completará 12 millones de dosis a fin de este mes”.



En cuanto a las Pfizer, Vizzotti adelantó que entre el 24 y el 27 de este mes llegarán dosis para ser aplicadas a un universo de 5 millones de adolescentes.



En este marco, Vizzotti, anunció una convocatoria para el lunes del Consejo Federal de Salud (Cofesa)para evaluar cómo siguen los pasos para la vacunación de niños y jóvenes contra el coronavirus, ya sea en las escuelas o en centros de inmunización.



El ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, indicó que se buscará inmunizar en su totalidad a los chicos de 12 a 17 años sin comorbilidades. Espera los lineamientos que se definan en el Cofesa pero sostuvo que en el grupo de 3 a 11 años serán prioridad los que tienen algún factor de riesgo.



Para ello se habilitará la aplicación AlegraMed y si no hay predisposición para la vacuna se hará la búsqueda activa a través de operativos extramuros.



Misiones tiene un stock de 448.548 dosis de vacunas disponible, de las cuales 150 mil son de Sinopharm.



Continuidad de clases

Por su parte, el ministro de Educación Jaime Perczyk dijo que “la vacunación tiene que ver con recuperar presencialidad plena desde el nivel inicial, recuperar tiempos y aprendizajes en la escuela y la normalidad creciente en el campo educativo”.



Ante la consulta de si es segura la vacuna, Vizzotti, dijo: “Los estudios de seguridad e inmunogenicidad indican que es segura. Es una vacuna de virus inactivado que ya se está usando en China con la vacunación de niños. Es muy similar al a que se está usando en Chile, es la misma plataforma. Es de las vacunas más seguras y es muy importan los beneficios que genera no solo de forma individual, sino de forma colectiva en disminuir la transmisión”.



“La dosis de la vacuna y el esquema de vacunación es el mismo que se está utilizando en el resto de las edades. Es decir, a los 21 días. La vacuna de Sinopharm es entre 3 y 11 años, es la única autorizada para su uso de emergencia y entre 12 y 17 años se incluye la de Sinopharm, pero vamos a estar vacunando con la de Pfizer y a partir del año que viene vamos a usar Moderna”, sumó la ministra.



Sobre la posibilidad de hacer las vacunaciones en los propios colegios, respondió: “Es un país federal. Los planes provinciales se van a definir en cada una de las jurisdicciones. Las estrategias son múltiples porque además es una vacuna que se conserva, no tiene la necesidad de ultrafreezer. Las estrategias pueden ser vacunación escolar, en vacunatorios Covid, o los de calendarios que son paralelos para sostener la vacunación”.



Los funcionarios indicaron que los menores de 3 y 11 años en el país son entre 5,5 y 6 millones de personas. “Son 12 millones de dosis que para fin de mes las vamos a tener en stock”, dijo Vizzotti y explicó que en el caso de los adolescentes se calcula unos 5 millones de chicos entre los 12 y 17 años. “De esos adolescentes tienen su primera dosis casi 700 mil y la segunda dosis 260 mil”, indicó.

Segunda dosis de Sputnik desde los 18

Con el lote que arribó esta semana de 14.750 vacunas, ayer comenzaron a vacunar a todos los mayores de 18 años con la segunda dosis de la vacuna anticovid. Según informaron a El Territorio, la convocatoria es sin límite de edad y con el objetivo de completar el esquema con las dos dosis en todas aquellas personas que aún esperaban el segundo componente.



En Posadas la aplicación de la vacuna rusa fue unificada solo en el Multicultural del cuarto tramo de la Costanera y en el resto de los municipios en los vacunatorios fijos.



Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación empezó a distribuir ayer 715.400 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V y 549.600 correspondientes a AstraZeneca.



Según se informó oficialmente, en cuanto al esquema de distribución de AstraZeneca, a la provincia de Misiones llegarán 15.300 dosis.



En cuanto a la distribución del componente 1 de la Sputnik V, 17.100 dosis le corresponderían a Misiones.



En la provincia hasta el momento fueron aplicadas 1.108.959 vacunas de las cuales 672.659 corresponden a la primera dosis y 436.300 personas ya completaron el esquema con ambas dosis.