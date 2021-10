Rusia registró otro récord de muertes por coronavirus

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:02hs.

Asediada por la variante Delta, Rusia registró ayer un nuevo récord de muertes por coronavirus y también la cifra más alta de contagios en 75 días, en medio de la preocupación de las autoridades políticas y sanitarias que -no obstante-, insisten en que no impondrán un confinamiento y buscan subir las tasas de vacunación.



El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus informó 24.522 nuevos positivos de Covid-19, su cifra más alta desde el 19 de julio, y 887 muertes, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.



El número acumulado, 7.535.548 contagios, supone un incremento del 0,33% con respecto al día anterior. Este ritmo de propagación genera preocupación, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



“Veremos cómo evolucionará la situación en adelante. Por ahora la dinámica es mala y genera preocupación”, dijo Peskov, al comparecer ante la prensa.



El portavoz recordó que el nivel de vacunación “continúa siendo insuficiente”, y recordó que la inoculación -cuyo acceso está garantizado para los habitantes del país- “es lo único que ayudará a salvar las vidas”.



Además, calificó de “una realidad” el hecho de que la vida de las personas no vacunadas será más difícil que la de las vacunadas.



Peskov recordó que Rusia sigue registrando un aumento en los nuevos casos de coronavirus y señaló que las regiones tendrán que reaccionar al desarrollo de la situación.



Añadió que varias regiones, “basándose en sus competencias especiales”, ya comenzaron a tomar medidas conforme a la situación epidemiológica que viven.



Sin embargo, agregó, de momento no se necesitan medidas más estrictas a nivel federal.



En la misma línea se manifestó la viceprimera ministra Tatiana Gólikova, quien insistió en que Rusia no impondrá un confinamiento debido al coronavirus.



La mayoría de los nuevos positivos fue detectada en la capital (3.993), en San Petersburgo (2.281) y en la provincia de Moscú (1.339).



En particular, se confirmaron 64 muertes en Moscú, 55 en San Petersburgo y 40 en la provincia de Sverdlovsk (Urales).