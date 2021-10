Santo Tomé: sindicalistas piden la reincorporación de un enfermero despedido

viernes 01 de octubre de 2021 | 15:22hs.

"Sé que mucha gente no fue a la asamblea por miedo a perder su trabajo. Si lo despidieron a Nelson (Figueredo) nos puede pasar a cualquiera", señaló Dora Herrera, referente de ATE en la localidad de Santo Tomé, en relación a la asamblea que hicieron frente al hospital San Juan Bautista para reclamar la reincorporación del enfermero despedido.

"Nuestro compañero es un chico que trabajó durante la pandemia, durante los 2 o 3 primeros meses hizo 176 derivaciones a Corrientes con pacientes Covid. Cuando nadie quería subir en la ambulancia, él subía en una y bajaba de la otra. Estas cosas creo que no se vieron reflejadas en el currículum de él a la hora de despedirlo", dijo la gremialista y en ese contexto acusó a la cúpula del centro de salud por "la falta de interés que tienen por dejar afuera a un muchacho que tiene toda la juventud y toda una carrera por delante".

"Cuando nos reunimos con los directivos nos dijeron que no tenían noción de lo que había pasado, no sabían que lo habían despedido a Nelson y lamentablemente esto trae aparejado una cantidad de cosas que vienen sucediendo adentro, cosas que los directivos dicen desconocer, entonces quiere decir que cualquiera puede hacer lo que quiera y se van a lavar las manos", lamentó.

"Él (por Figueredo) no es personal del hospital, trabaja con monotributo, es de la colegiatura; pero trabaja dentro del hospital. Si el director permite que los colegiados estén ahí es porque él está sabiendo bien como es la situación. Vino la orden desde Corrientes. La jefa de Enfermería le dijo que no es por su forma de ser de enfermero, tiene buen mérito, es buena persona dentro del hospital, trabaja bien, no es por su condición ahí adentro; simplemente es por su forma de pensar en contra del gobierno provincial. Así, directamente, le dijeron", señaló Herrera.

Medidas a seguir

En la asamblea se decidió "esperar hasta el viernes (por hoy) y ver de qué manera puede revertir esa situación. Si no se puede, el lunes estaríamos instalando una carpa con olla popular en frente del hospital".