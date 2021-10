Acusada de asesinato en un supuesto ritual en Montecarlo seguirá detenida

viernes 01 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Si bien restan que se recepcionen varios informes periciales para avanzar en el caso y que van en paralelo a la incorporación de más testimonios al expediente, el alto riesgo de entorpecimiento en la investigación que se consideró en base a los elementos que ya constan en la causa fueron suficientes para que la Justicia de Puerto Rico disponga la prisión preventiva de Orlinda “Chamaca” A. D. M. (60), la mujer acusada de provocar la muerte de Rafael Olivera (70) en Montecarlo.

De acuerdo a lo informado por voceros ligados a la investigación del hecho, la calificación formal por la cual se justificó la ampliación del período de detención de la sospechosa es por homicidio y se espera que durante la jornada de hoy sea llevada nuevamente al Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para una ampliación de indagatoria.

Las fuentes consultadas añadieron que el segundo traslado a sede judicial de Chamaca tiene que ver con la notificación formal a su abogado defensor de los nuevos elementos probatorios que fueron incorporados en la pesquisa.

De igual manera, no se descarta que en esta oportunidad la mujer decida romper el silencio y brindar detalles sobre lo sucedido en la casa de la víctima, ya que días después de su arresto la implicada prefirió guardar silencio en la indagatoria.

Por otro lado, aún se aguarda por una serie de estudios psicologícos hechos a la imputada.

“Limpiar su alma”

Según los datos recabados en el lugar del hecho, como el resultado de la autopsia realizada a la víctima, se sospecha que en medio de una ronda de tragos que Olivera y la mujer compartían en casa del primero, la visita habría aprovechado que su amigo estaba en avanzado estado de ebriedad para llevar a cabo una especie de ritual para “limpiar el alma de su amigo”.

Lo cual, de acuerdo a fuentes del caso, consistió en introducir por la boca y la nariz del dueño de casa una abundante cantidad de jabón en polvo.

Otro aspecto que confirma la teoría del ritual tiene que ver con que los primeros en toparse con el cuerpo sin vida de Olivera advirtieron que además de tener el rostro cubierto por el mencionado polvo blanco -cuya bolsa fue sacada del lavadero de la casa- también presentaba un fuerte golpe que lesionó la nariz y la frente, como así también un clavo pequeño que atravesó su muñeca derecha.

Ambas lesiones, según agregaron peritos intervinientes, fueron provocadas en vida y por ello es vital el resultado de los informes toxicológicos realizados para confirmar si el hombre se encontraba en un total estado de indefensión al momento de las agresiones, a causa del exceso de alcohol y quizás alguna otra sustancia que pudo haber provisto la acusada.

A lo largo de la investigación fueron citados a declarar varios testigos y -según trascendió- cuatro de ellos ubicaron a la sospechosa en la casa de la víctima.

Entre ellos está el relato de Victoriano Olivera (51), hijo del fallecido, quien comentó que la noche anterior, antes de irse a dormir, vio a Chamaca compartir tragos con su papá.

También mencionó que ese domingo temprano, cuando fue a despertar a su familiar, lo encontró con múltiples golpes en el piso de su habitación y con el rostro cubierto con una sustancia blanca.

“El sábado a la noche le dije que me iba a dormir, ella estaba acá, pero nunca pensé que le iba a hacer algo malo. No escuché ningún ruido. A las 6, cuando me levanté, miré por él y estaba tirado lleno de sangre en el piso, no había sábanas, nada, pero muy feo lo que le hicieron. Sólo queremos que se haga justicia “, sostuvo Victoriano.

Quien también aportó datos a la causa en su momento fue Nilda Súarez (63), pareja de Olivera, quien narró que ese domingo por la mañana, cuando se enteró de lo ocurrido, salió de inmediato de su lugar de trabajo para su casa y recordó: “Mi marido era jubilado, estaba con un tratamiento por problema de próstata, toda su vida fue tarefero y cuando yo no estaba, esta mujer venía a la casa a joder. Se llevó cosas de la casa”.

Sobre testigos que puedan brindar datos que permitan el esclarecimiento del caso, la mujer dijo que una vecina de la zona vio salir de su casa a la detenida el domingo a la madrugada.

“Lo único que sé es que ese domingo a la tarde la llevaron detenida porque todo apuntaba a ella. Cortó la luz de casa y una vecina la vio salir corriendo de acá. Ella siempre le sacaba toda su plata y venía cuando yo no estaba”, comentó la pareja de la víctima.

