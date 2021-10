Para la fiscalía no hay dudas: Ruth fue asesinada y Duarte debe recibir perpetua

viernes 01 de octubre de 2021 | 2:25hs.

Para la fiscalía no hay dudas: Elizabeth Ruth “la China” Gómez (17) no se disparó sola y el hecho tampoco se trató de un accidente, sino que más bien fue un asesinato y el autor del femicidio fue su concubino Ariel Ángel Duarte (26), para quien en consecuencia solicitó la pena de prisión perpetua.

La conclusión y el pedido del fiscal Federico Rodríguez fue realizado ayer a la mañana ante el Tribunal Penal Uno de Eldorado, durante la ronda de alegatos desarrollada en el marco de la octava audiencia del debate oral para esclarecer el hecho registrado el 22 de julio de 2018 en la casa de la pareja en la zona de las 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú.

“Quiero adelantar los motivos por los cuales este caso está debidamente probado por el grado de certeza exigido y se ha desvirtuado categóricamente el esquema defensivo: dos pericias balísticas introducidas al proceso”, expuso Rodríguez apenas comenzó.

Para el titular del Ministerio Público Fiscal, la versión introducida por el imputado durante la etapa de instrucción respecto a una supuesta discusión en la cual en primera instancia él fue atacado por Gómez y que posteriormente la muchacha se autolesionó accidentalmente durante un forcejeo para extraerle el arma “es absurdo” y es “una historia que no tiene sentido”.

Para rebatir lo que para él simplemente se trató de una estrategia defensiva, Rodríguez basó su alegato en los resultados de las pericias balísticas realizadas durante el proceso, una en la etapa de instrucción y otra a mitad de este debate oral que comenzó el 30 de agosto.

“Lo que acá es categóricamente determinante son las pericias adjuntadas en la causa. Con eso quedó demostrado que Ruth no se disparó. Situación que ya estaba probada y no sólo por las pericias, pero lo importante aquí era sacar todo tipo de dudas y destruir el esquema defensivo”, agregó.

En esa línea, citó los informes que concluyeron que el disparo que acabó con la vida de Ruth tuvo “un trayecto de arriba hacia abajo”, “introduciéndose entre las vértebras D8 y D9” y que en los estudios además “se descartaron lesiones por chamuscamiento y ahumamiento de piel en lesión de herida de arma de fuego, lo que hace presumir que el disparo fue realizado a distancia por terceros”.

Y continuó: “Como se vio en la pericia, los disparos a bocajarro, a 5 y a 15 centímetros dejan huellas de ahumamiento y chamuscamiento. Incluso, en este caso no quedaron rastros de los disparos en la ropa secuestrada, evidenciando que el disparo fue hecho a más distancia”.

Posteriormente, ponderó el testimonio de Blanca Gómez, quien al momento del hecho era titular de la Dirección de la Mujer y la Familia de la Municipalidad de Iguazú y fue una de las funcionarias que el 15 de abril de 2018 acompañó a Ruth hasta una comisaría para denunciar a Duarte por una golpiza sufrida.

En base a ello, el fiscal Rodríguez consideró que el femicidio se produjo luego de “una situación de violencia previa” y con todo lo expuesto solicitó que el imputado sea condenado a prisión perpetua como autor de los delitos de “lesiones leves calificadas en concurso real con homicidio agravado por la situación de pareja, violencia de género (femicidio), uso de arma de fuego”.



La defensa

A su turno expuso la defensa del imputado, encabezada por el letrado particular Harry Foos, quien pidió la absolución de Duarte al considerar “que no se encuentra acreditado el homicidio como lo sostiene la fiscalía” o, en forma subsidiaria, solicitó que el hecho se considere un “exceso en la legítima de defensa”.

“Primero que nada debemos separar el velo de subjetividad que podría traer acarreado el fallecimiento de una chica joven, la subjetividad impuesta obviamente por los días que vivimos, la cantidad de femicidios y demás, que pueden llegar a perjudicar en la apreciación de ciertas particularidades de la presenta causa”, sostuvo Foos al comienzo de su exposición.

Luego, sostuvo que “en la presenta causa, absolutamente todas las testimoniales que hacen referencia a los actos de violencia sufridos por China Gómez son testimonios de oídas, son cuestiones que ella manifestaba, son cuestiones que solamente una vez llegó a denunciar, donde intervino Ceferina García y Blanca Gómez”.

Allí se detuvo y en un paréntesis señaló que las áreas como Dirección de la Mujer donde ambas mujeres trabajaban al momento del hecho son “sumamente necesarias”, pero afirmó que “también se rigen por estadísticas y todos sabemos cómo trabajan algunos organismos en cuanto a querer sumar estadísticas”.

También hizo referencia puntal a García, para quien la fiscalía pidió investigar por falso testimonio, y apuntó: “No sabemos si su falso testimonio fue en sede de instrucción o en instancia de debate oral”.

El contrapunto en la declaración de García fue que en la instrucción manifestó que Ruth le había confiado que sus heridas eran producto de los golpes de su pareja, mientras que en el debate señaló que la muchacha atribuyó esas lesiones a una caída contra piedras.

Respecto a la acusación planteada por Rodríguez, el defensor señaló que “si la hipótesis de la fiscalía va a ser sostenida en estas pruebas periciales estaríamos cometiendo un error”.

Es que, entre otras cuestiones que para la defensa fueron “irregulares”, Foos señaló que en la pericia se “evaluó la piel de Ruth sin tener en cuenta que tenía no una, si no dos prendas. Una musculosa y un abrigo. ¿Cómo pueden aseverar que no hay lesiones de chamuscamiento teniendo dos prendas de vestir encima?”.

En su alegato, el fiscal también apuntó a las acciones realizadas por el imputado luego del hecho. Principalmente haberse ido de la escena, moviendo el cuerpo y dejando abandonado a la muchacha aún sin saber si efectivamente estaba sin vida, para irse junto a un amigo a Comandante Andresito, descartar el arma por el camino y entregarse casi diez horas después.

Sobre ello, el defensor señaló que “ante hechos impredecibles, las reacciones de los seres humanos son impredecibles” y agregó que “lo que hizo Duarte, a partir del accidente que sucedió, fue totalmente torpe. Imagínense que si realmente hubiese querido se hubiese escapado y no hubiese contado absolutamente nada, porque si hoy estamos acá es porque Duarte primero le avisa a Diego (un amigo), después a su madre y después se entrega”.

Por eso, al culminar Foos expresó que “para esta defensa no se encuentra acreditado el homicidio como así lo sostiene el Ministerio Público Fiscal, que encontraría como sujeto activo a Duarte y sujeto pasivo a Gómez. Solicitamos la absolución total del mismo y subsidiariamente, en vistas a que no se puede llegar determinar la situación de forcejeo o no, la aplicación del exceso en la legítima defensa por haber existido agresión ilegítima inicialmente de Ruth, falta de provocación suficiente de Duarte y el exceso en la racionalidad del medio empleado para la defensa”.

Al finalizar la audiencia, el tribunal integrado por los magistrados Atilio León (presidente), María Ramos y Eduardo Jourdan (subrogante), dispuso un cuarto intermedio hasta el martes para el dictado del fallo.

"Es un momento difícil"

Juana, la tía y tutora de Ruth al momento del hecho, estuvo presente ayer en el recinto de debates, oyendo con atención y con dolor la exposición de las partes.

"Es un momento muy difícil, de recordar todo lo que pasamos. Pedimos justicia. Yo creo que perpetua es poco para darle porque yo sé que con lo que le den no vamos a traer de nuevo la vida de mi sobrina, pero pedimos justicia", sostuvo durante un breve diálogo con El Territorio.

La mujer había declarado como testigo al comienzo de debate, instancia en la cual recordó que en varias oportunidades vio a su sobrina con lesiones provocadas por Duarte.

Además de escuchar el pedido de la fiscalía, Juana también escuchó los fundamentos de la defensa del imputado y señaló "está totalmente mal. obviamente ahí lo que más van a resaltar es lo de la familia pero es obvio que su propia familia no va a decir su hermano o hijo es un asesino. Él le llevó a ella a vivir a un lugar que realmente era para judearle, se aprovechaba de una nena de 17 años. Es indiscutible eso, no tiene mucho sentido su defensa".

Con colaboración de corresponsalía Eldorado.

