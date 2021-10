El mensaje de Nacho Viale para llevar tranquilidad: “Mi abuela está muy bien”

jueves 30 de septiembre de 2021 | 21:12hs.

La salud de Mirtha Legrand despertó la preocupación de todos sus fanáticos este jueves. La conductora fue internada en el Instituto Mater Dei y según pudo confirmar TN Show, le colocaron dos stents por una obstrucción coronaria y la intervención se realizó con éxito. Luego de que se conociera la noticia, Nacho Viale publicó un tuit y llevó tranquilidad al público al detallar el cuadro de la diva.

“Mi abuela está muy bien. Muchas gracias por las preocupación a toda la gente, a los que escribieron y a los medios”, escribió el nieto y productor de los ciclos.

Asimismo desde Story Lab, su productora, publicaron un comunicado en el que confirmaron la internación de La Chiqui. “Se le realizaron una serie de estudios, entre ellos una cinecoronariografía que identificó una obstrucción coronaria y se resolvió con la colocación de dos stents”, explicaron.

Acto seguido, la clínica emitió un parte médico donde detalló cómo fue el procedimiento: “Se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo acompañada por su familia”. Además, aclararon que habrá un nuevo comunicado mañana a las 11.

Según pudo saber este medio, este jueves Mirtha tenía un chequeo médico de rutina. Las alarmas se encendieron luego de que el electrocardiograma no diera los resultados habituales.

A raíz de esto, su médico de cabecera decidió hacer una serie de estudios más exhaustivos, entre ellos una cinecoronariografía con la que detectaron la obstrucción coronaria y definieron ponerle dos stents.

Desde su entorno destacaron que no fue de gravedad y que ya se encuentra bien. Sin embargo, remarcaron que pasará la noche en la clínica por observación.

La Chiqui está acompañada por su hija, su nieta y su equipo de colaboradoras. Tanto personas de su entorno como desde la propia clínica, recalcaron que no está en peligro y está de buen estado de ánimo.

La última aparición de Mirtha Legrand en la televisión

A fines de agosto, a cuatro meses de haber recibido la segunda dosis de la Sputnik V contra el coronavirus, la histórica conductora regresó a La Noche de Mirtha (eltrece) para cubrir a Juana Viale -que estaba cumpliendo con el aislamiento correspondiente por haber regresado del exterior-. En la emisión especial se mostró muy al tanto de lo que ocurría en el país y habló de su cuarentena.

“300 días sin salir de mi casa ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien”, comentó la diva que se preocupó por su situación anímica y le consultó a un especialista. “Soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta disfrutar la vida. Estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije que quería volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje’. Así que aquí estoy, es la mejor terapia”, concluyó.