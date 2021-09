Ilusión copera

jueves 30 de septiembre de 2021 | 7:56hs.

Hace dos meses, El Territorio contó la historia de Abril Schwengber Grabre (12), la chica oriunda de Jardín América que fue vista por River y quien ahora fue convocada para jugar la Copa Libertadores sub 14 para el conjunto millonario.



La de la Tierra Colorada jugará el torneo continental, una muestra de que la dedicación, el compromiso, el entusiasmo y la voluntad de tantos años dieron sus frutos y podrá para cumplir con una de sus grandes metas, pese a su corta edad.



Abril desde chica demostró su pasión por el fútbol, su talento con la pelota la llevó a practicar en los Galenitos, una escuela de fútbol que está bajo la dirección de Miguel Rubén ‘Barby’ González. Su juego fue creciendo y la hincha de River pasó tres pruebas que el Millonario hizo en Misiones. Viajó a la ciudad de Buenos Aires, en compañía de su mamá y su entrenador, y fue aceptada en el club de Núñez.



El último domingo, Abril volvió a viajar a Buenos Aires para entrenarse con el conjunto millonario y quedó en la lista de convocados para jugar la Copa Libertadores sub 14 con la Banda.



“El hecho de ser hincha y poder jugar en River es como tocar el cielo con las manos, pero también implica mucho esfuerzo para encarar esta etapa con mucha responsabilidad”, sostuvo Abril, quien además detalló cómo se enteró de la convocatoria: “La noticia me la dieron mis padres, ya que desde el club se comunicaron con ellos y yo lo tomé con mucha alegría, aunque no puedo negar que fue una sorpresa para mí, porque en River hay muy buenas jugadoras y esto me motivó por la oportunidad que tengo”.



Si bien el inicio del torneo continental no tiene fecha, se prevé que podría arrancar en octubre. La jardinense viajó para entrenarse en River durante el fin de semana y ahora regresará a Misiones, a la espera de que inicie el certamen continental.



“Voy a volver cada vez que el club me necesite y si todo sale bien, el próximo mes debería estar nuevamente a Buenos Aires si es que se desarrolla el certamen”, contó la misionera.



La joven promesa del fútbol femenino comentó que se formó un gran plantel para encarar la Libertadores. “Somos 17 jugadoras y ya hay compañeras con las que interactúo más seguido. Sólo cinco no somos de Buenos Aires y yo soy la única misionera en el equipo. De todas las chicas, somos varias las que tenemos 12 años”, explicó Abril.



La Copa Libertadores infantil tiene tres fases. La primera es la regional que se juega en Buenos Aires, luego llegará el turno de la nacional, que se realizará en alguna provincia de nuestro país. El ganador de esa segunda fase accederá a la tercera, la fase internacional, a disputarse en Paraguay.



Para concluir, Abril expresó su amor por su ciudad. “Para mí, representar a Jardín América en River es un orgullo y un sentimiento indescriptible, porque es poner al deporte del interior en un lugar alto y además, es poder contarle a los chicos de mi edad que todo se puede con pasión y esfuerzo”.



La joven se acordó también de quienes la acompañan diariamente en este desafío: “No me quiero olvidar de agradecer a mi familia que me apoya incondicionalmente y a mi entrenador Barby González, quien confió en mí siempre”.