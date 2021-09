Qué ver, leer y escuchar

jueves 30 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Honest Thief

Paramount

Con la esperanza de llegar a un acuerdo, un ladrón de bancos accede a devolver todo lo que robó a cambio de una sentencia reducida, pero cuando lo acusan falsamente de asesinato, deberá huir, limpiar su nombre y clamar justicia.

El olvido que seremos

Netflix

La historia del padre de un escritor colombiano. El hombre fue un profesor universitario que promovió la tolerancia y los derechos humanos en su país. El escritor expone sus sentimientos relacionados con su adorable padre.

Autobiografía

Benjamin Franklin

Llegué a convencerme de que la verdad, la sinceridad y la integridad en las relaciones de unos hombres con otros eran lo más importante para ser felices y me hice el firme propósito, del que dejé constancia por escrito de practicar dichas virtudes mientras viviera.

Nosotros en la Luna

Alice Kellen

Dos caminos entrelazándose. Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, no imaginan que sus vidas se unirán para siempre. Tras el éxito de ‘Deja que ocurra’, vuelve con una novela que te enamorará.

Whiter shade of pale

Carlos Santana

A los 74 años, el artista se prepara para la salida de Blessings and Miracles, un álbum que estará disponible a partir del 15 de octubre. En la previa, compartió una versión del clásico de Procol Harum, ‘Whiter shade of pale’, junto a Steve Winwood.

Surrender

Rüfüs Du Sol

El trío de música electrónica nominado al Grammy anunció el lanzamiento de su cuarto álbum, ‘Surrender’, y presentó su tercer single, ‘On my knees’. con un orgulloso punto de distancia de otros artistas dance.