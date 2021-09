El mensaje de Ana Rosenfeld sobre su marido

jueves 30 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

“Amorcito, no te vayas todavía que tenemos muchas cosas aún pendientes”, escribió Ana Rosenfeld en las últimas horas en su cuenta de Instagram junto a su foto con su marido, Marcelo Frydlewski, quien está internado en Miami hace más de un mes por una complicación en su cuadro de coronavirus. Había viajado a ver a su hijas y tras la complicación, él quedo en coma.

“Sigo dormido. Sé que rezan por mí y me acompañan a salir del estado crítico en el que me encuentro. Los médicos están haciendo todo lo que tienen a su alcance. Siento que es Dios quien los guía en sus decisiones. Confío en ellos, en sus oraciones, en mi familia y en Dios por encima de todo”, publicó ayer en Instagram la abogada. “Perdón que Ana no pase un parte diario de mi estado de salud. Nada nuevo para contar hasta que me despierten”, concluyó.