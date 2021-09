El sector productivo se fortalece con mayor apertura y desarrollo

jueves 30 de septiembre de 2021 | 1:08hs.

Los sectores productivos de la provincia fueron los que más rápido superaron la etapa de paralización por la pandemia y siguieron fuertemente con el desarrollo económico. Yerba, té y madera siguen siendo los grandes protagonistas de las exportaciones y el movimiento interno, generando miles de puestos de trabajo en Misiones.

En el caso de la madera, incluso, se habla de niveles de venta mayores a los prepandémicos, marcando un hito en la historia de la producción.

Al respecto se refirió el presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), Román Queiroz, quien argumentó que “el sector de forestoindustria y mueble tuvo el momento de recesión por la pandemia los dos primeros meses; después por una fuerte demanda de mercado externo, hubo una recuperación muy fuerte en algunos sectores de la industria, y el mercado interno empezó también a traccionar mucho”.

“La gente salía muy poco, algunos mantenían sus salarios y empezaron a refaccionar las viviendas, comprar muebles, lo que significó un mercado interno muy activo”, resaltó a El Territorio. En tanto, aclaró que el pico se dio en el segundo semestre de 2020, tanto para exportación –por los valores de la madera y los montos– como para el mercado interno.

“Este año hubo una merma, pero continuamos por encima de los valores prepandemia, tanto en mueble como en forestoindustria, con el mercado interno incluido”, señaló.



Té y yerba

Otra de las producciones que tuvo un comportamiento ejemplar durante los últimos tiempos fue el té. El crecimiento en las exportaciones y la apertura al mundo dieron visibilidad a unos de los sectores más importantes de la Tierra Colorada.

Respecto a esto, Jonathan Klimiuk, contó que el 11 de octubre comienza la nueva zafra tealera, con excelentes perspectivas. “Nuestra actividad no tuvo mayores inconvenientes con la pandemia, se pudo cosechar con normalidad y elaborar en el 2020, y ahora estamos frente a una nueva cosecha. Lo que sí, veníamos con muchos inconvenientes para embarcar con el retraso de los buques, no teníamos disponibilidad, y de a poco se está normalizando eso en Argentina, dándonos más posibilidades”.

“La demora que tenemos es de alrededor de 30 días en los embarques, pero nos estamos normalizando; y el clima también nos acompaña en la producción. Las lluvias nos vienen muy bien y esperamos que continúe así en la primavera que es cuando más se necesita lluvia para las plantas”, acotó.

En tanto, el diputado provincial y dirigente yerbatero Julio Petterson manifestó que “sin dudas las perspectivas en la actividad yerbatera son las mejores siempre, damos gracias al trabajo que ha hecho toda la familia de la cadena yerbatera, el compromiso por haber trabajado tomando todos los cuidados contra el Covid-19 y al gobierno por estar presente”.

“Esta semana ya finaliza lo poco que aún se estaba trabajando en cosecha”, dijo. Y habló respecto al precio, que fue a laudo de Nación. “Tenemos un nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que tendrá que resolver el precio porque no se ha podido llegar a un acuerdo dentro del seno del Inym”, explicó.

Al tiempo que agregó: “Esperemos que obtengamos un precio favorable hacia el sector, donde se tenga en cuenta las facturas que se han mandado, de hasta 53 pesos, como también la postura nuestra. Tenemos fe de que podamos seguir fortaleciendo la cadena, que el productor, cooperativa, secadero, la industria estemos bien, porque si todos estamos bien el futuro será seguro y la mirada de los sueños será diferente para toda la cadena”.



Desafíos futuros

Klimiuk atestó respecto al té que las perspectivas son buenas para la próxima cosecha. “Tenemos posibilidades de venta en el exterior y como no hay mucho stock en los depósitos por la seca, creo que va a ser muy positivo lo que se viene para el sector tealero de ahora en adelante, para la próxima zafra”.

Sobre los desafíos que tienen los mercado de ahora en más, Queiroz resaltó que se busca que “el mercado interno de la madera vuelva a recuperar un poco los valores perdidos estos últimos meses y tratar de volver a lo que fue el segundo semestre del 2020, por eso hace falta seguir con el acceso a tasas bajas, el Ahora 12 y 24 son muy importantes para el sector de mueble que consume madera”.

“Necesitamos urgente un plan mucho más ambicioso de viviendas de madera y con madera a nivel nacional, solamente con Misiones no alcanza porque hay mucha capacidad instalada para depender solo de una provincia”, sostuvo.

En cuanto a la exportación, dijo que es necesario mantener un tipo de cambio atractivo y mejorar la logística de despacho, lo que hoy es muy costoso, sobre todo en el puerto, que es de los más caros en la región.