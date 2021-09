Pareja de estafadores cayó en Bolivia y serán expulsados por La Quiaca

miércoles 29 de septiembre de 2021 | 5:00hs.

María Leticia Zapata (30) y su pareja Matías Leonel Poberezny (29), la pareja prófuga desde mediados de julio tras estafar a varios misioneros con una colecta solidaria para un falso tratamiento contra el cáncer, fueron detenidos ayer a la mañana en en la ciudad boliviana de Cochabamba y en las próximas horas serán entregados a las autoridades argentinas por el paso internacional de La Quiaca.

La captura de ambos se concretó tras un procedimiento ejecutado en el depósito de una empresa donde la pareja estaba pasando sus noches prácticamente de prestado desde el último jueves.

El operativo fue realizado en un vecindario de Cochabamba conocido como La Chimba, a unos 800 kilómetros de la frontera con Argentina, donde los prófugos fueron detectados mientras hacían labores de limpiavidrios en los semáforos de la zona.

Sobre ambos pesaba un pedido de captura a nivel nacional emitido por la Justicia misionera, pero lo que los terminó de complicar fue la activación el viernes de una alerta roja de Interpol.

Las fuentes indicaron que el pedido de captura internacional se hizo efectivo luego de un intercambio de información efectuado entre la Policía boliviana y la Policía de Misiones, mediante los cuales pudieron constatar que la pareja que trabajaba en los semáforos de Cochabamba efectivamente se trataba de los prófugos buscados por recaudar 350.000 pesos mediante una estafa.

La pista sobre la ubicación de ambos en Bolivia saltó a la luz cuando la pareja intentó cometer otra estafa pero los damnificados googlearon sus identidades y las notas periodísticas por su estafa en Misiones fueron los primeros resultados de la búsqueda.

Una vez articulado los mecanismos necesarios, el personal de la Policía boliviana se trasladó hasta el lugar donde la pareja fue detectada y concretó su detención.

Las fuentes consultadas por El Territorio señalaron que tras la detención las autoridades boliviana revisaron la base de datos migratorios y certificaron que ambos implicados habían ingresado ilegalmente al país, por lo cual se decidió inmediata expulsión de los dos.

Esto agilizó la deportación de los implicados y las fuentes indicaron que en las próximas horas la pareja será escoltada hasta el paso internacional ubicado en La Quiaca (Jujuy), donde serán entregados a las autoridades argentinas.

Hasta allí viajará, a su vez, una comisión de la División Investigaciones de la Unidad Regional I para luego concretar el traslado de la pareja hacia Misiones, donde deben responder ante la Justicia en una causa por los delitos de “estafa y falsificación de documentos públicos”.

Leticia y su pareja tenían un pedido de captura a nivel nacional desde mediados de julio.



La estafa

La historia de los bonaerenses Zapata y Poberezny comenzó el 8 de julio, cuando la mujer publicó en Facebook un pedido de colaboración para afrontar un tratamiento contra el cáncer que rápidamente se viralizó.

“Hoy dolorosamente tengo que pedir de una pequeña colaboración, por más mínima que sea para poder lograr el objetivo de juntar los $350.000 para poder continuar mi tratamiento oncológico en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires”, rezaba la publicación acompañada de una fotografía suya con la cabeza calva.

El ardid fue tal que muchos medios se hicieron eco de su desesperado pedido y difundieron la campaña, cayendo también en la trampa. “Ya no tengo más alternativas acá, ya hice todos los tratamientos que me ofrecían, pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”, señaló Zapata en diálogo con Radioactiva 100.7.

Pero la mentira no tardó en salir a la luz, aunque para ese entonces lo recaudado ya había superado el monto requerido y la pareja se esfumó.

La primera pista del engaño fue la comprobación de que la receta médica que la mujer publicaba en su campaña era apócrifa y sus datos no aparecían en el registro del hospital Madariaga.

A partir de ahí comenzó la investigación, pero para ese entonces la mujer dejó de atender su teléfono y también abandonó el departamento que alquilaba con su pareja en Posadas.

En paralelo, la Dirección Cibercimen de la Policía recibió al menos tres denuncias por parte de damnificados que aseguraron haber donado dinero mediante transferencias bancarias y billeteras electrónicas.

Con todos estos elementos recolectados, el juez Mattos ordenó la ubicación y detención de ambos, pero de la pareja no se supo más nada.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que habrían sido vistos por primera vez en La Chimba hace aproximadamente un mes y a sus contactos en aquella ciudad le habrían dicho que llegaron hasta allí en busca de oportunidades laborales.

También habrían señalado que pretendían juntar entre 200 y 400 dólares para unos trámites de ciudadanía y que estaban con lo puesto porque en el límite internacional les habrían robado todas sus pertenencias.

Ahora, una vez puestos nuevamente en territorio misionero, los implicados quedaron detenidos y deberán comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el juez Mattos.

En esa instancia, ambos tendrán la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como los ampara su derecho. Allí también serán notificados de los elementos de prueba que se registran en su contra y serán imputados formalmente.