Qué ver, leer y escuchar

miércoles 29 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El protector

Netflix

Jim, un ranchero de Arizona que vive cerca de la frontera con México, se convierte en el protector de Miguel, un niño inmigrante que ha perdido a su madre en un tiroteo. Con Liam Neeson, Jacob Pérez y Katheryn Winnick.

Un crack

Cine.ar Play

Diego es un ex jugador de fútbol, que busca ganarse la vida como representante. Se entera que en la inferiores del club, donde empezó su carrera futbolística, hay un chico que tiene condiciones. Con Christian Sancho y Andrés Vicente.

Hasta que te vuelva a ver

Andrea Milano

El horror de la Segunda Guerra Mundial en Europa y el fenómeno de la inmigración en suelo americano se entrelazan en esta novela coral a partir de los destinos de dos familias que se reencontrarán en un nuevo comienzo.

Dos hermanas

David Foenkinos

Mathilde se encuentra con un mar de enigmas cuando su esposo decide terminar la relación. Su hermana la recibe en su casa junto a su esposo e hijo, pero gradualmente Mathilde revela una personalidad, tan peligrosa como inesperada.

Wish you well

Sofía Valdés

La cantante y compositora panameña Sofía Valdés compartió su nuevo single ‘Wish you well’, un estreno que llega luego de su EP debut titulado ‘Ventura’. La canción tiene ritmo dinámico y la letra hace alusión “a quien traiciona una amistad”, contó Valdés.

Bipolar

Dak1llah

La trapera argentina Dak1llah acaba de lanzar ‘Bipolar’, que en dos semanas superó las 300 mil reproducciones en su canal de Youtube. La artista expresó que la canción reflexiona sobre los problemas mentales y “que es posible salir”.