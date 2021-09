Estacionar, el talón de aquiles para el carnet

miércoles 29 de septiembre de 2021 | 6:08hs.

Problemas para estacionar y el desconocimiento por las señales de tránsito son las principales fallas que tienen los mayores de 65 años en los exámenes teóricos y prácticos que deben hacer anualmente para renovar su licencia de conducir en Posadas.

Desde enero de 2018 los adultos mayores deben renovar cada año su carnet y para ello deben asistir a las charlas y aprobar los exámenes teóricos y prácticos antes de que caduque la que tienen, como si fueran principiantes.

Según se estipula en la Ley de Tránsito, desde los 65 años las personas deben acudir a demostrar sus conocimientos cual si fueran a sacar el documento por primera vez. La medida responde a que a esa edad se empiezan a sufrir deterioros físicos y cognitivos, en tanto también tiene que ver con que muchos nunca hicieron un curso para obtener su licencia porque años atrás no había y hay normas que se ignoran.

“Lo que se les exige a ellos sobre todo es el examen práctico porque nos parece fundamental, y no es por algo que lo decimos nosotros como técnicos de tránsito sino la Organización Mundial de la Salud, y es que a esa edad se reducen los reflejos. Por eso hay que revalidar la capacidad no sólo de los conocimientos sino también de las capacidades motrices”, comentó en diálogo con El Territorio Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas.

Los exámenes tanto teóricos y prácticos se llevan adelante en la Escuela de Tránsito Municipal que funciona en el Parque de la Ciudad. Allí acuden a diario un promedio de quince adultos mayores por día. El teórico consiste en varias preguntas sobre límites de velocidad en distintas carreteras, señales de tránsito y leyes. En tanto, la prueba de manejo varía según cada municipio pero puede durar de cinco a diez minutos y se toman maniobras de estacionamiento, uso del cinturón de seguridad, entre otras cuestiones.

Jardín señaló además que en el caso de los mayores de 70 años les cuesta superar las pruebas básicas que toman los inspectores y cuestiones que quizás 40 años atrás no eran tomadas en cuenta como el respeto de las sendas peatonales. “Hoy por hoy en la ciudad hay ciclovías y si no le ponés el cartel de la bicicleta que sea bien representativa no se respeta porque la gente no sabe la simbología de la cartelería”, agregó al respecto.

Relató que en las pruebas los practicantes pasan de largo la senda peatonal e inclusive al doblar no colocan la luz de giro “o lo ponen recién cuando están doblando y de acuerdo al tamaño de las calles se ponen tantos metros antes, el guiño es para advertir una maniobra”.

Si bien entre dos y tres de cada diez adultos mayores no llegan a pasar las pruebas y no pueden renovar su licencia, el secretario de Movilidad Urbana detalló que generalmente les dan unos días para que puedan volver a estudiar y retomar la práctica.

“Tratamos de explicarles qué hicieron mal. Hay una tarea de seguir educando, de hacer educación vial para poder avanzar en esto porque la señalización en las calles es la forma que tenemos de comunicarnos”, acotó Jardín.

Renovación para menores de 65

Actualmente, según consta en la página de la Municipalidad de Posadas el costo del carnet por un año es de $1.716; por dos años es de $2.676; por tres años $3.456; por cuatro $3.876 y por cinco $4.356. Si el carnet está vencido el costo es más elevado.

Para la renovación del carnet es necesario solicitar turno vía online en www.posadas.gob.ar; luego la persona será atendida en mesa de entrada en la oficina de Rebollo 2062, donde se deberá entregar las documentaciones solicitadas de acuerdo a su condición (primario, renovación o duplicado), y será derivada a un box.

Allí se genera el Formulario Único de Trámite (FUT), se dirige a la oficina del médico para el examen psicofísico y luego se le entregará la boleta de pago. Luego de presentar toda la documentación se aguarda la impresión del carnet.



Requisitos a tener en cuenta

Renovación

- Último ejemplar del DNI con domicilio en Posadas.

- Carnet anterior /vencido.



Primera vez

- Último ejemplar del DNI con domicilio en Posadas.

- Comprobante de grupo y factor sanguíneo.

Primera Vez (menores)

-Último ejemplar del DNI con domicilio en Posadas.

- Acta de nacimiento.

- Comprobante de grupo y factor sanguíneo.

- Presencia de los padres con DNI.