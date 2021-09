Genera polémica propuesta de eliminar un Juzgado de Faltas

miércoles 29 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El concejal de Cambiemos, Luis Silva, presentó un proyecto de ordenanza para ser tratado en el recinto del municipio de Santa Ana en el cual solicita dar de baja el Juzgado de Faltas de la localidad que funciona desde 2008.

Este es el segundo intento de avanzar en tal sentido por parte del concejal de Santa Ana. El argumento que se planteó y genera debate en la localidad es que no debería tener vigencia la citada dependencia judicial por ser “un municipio de segunda”.

Al respecto del tema, El Territorio dialogó con Leonardo Acosta, presidente del cuerpo deliberativo santanero, quien consideró que “de ser llevado a cabo el proyecto de Silva, Santa Ana debe retroceder años atrás”.

Planteó el edil que eso jamás es bueno para ninguna comunidad, no podemos quitar algo que ha traído muchos beneficios para la ciudadanía, como por ejemplo la obtención del registro nacional de conducir”.

Consideró que si se eliminara el Juzgado de Faltas “ya no se podrá seguir otorgando -el carnet- y, además no podemos darnos el lujo de retroceder en algo que ha costado tanto lograr y que si bien no es de nuestra gestión sabemos que es muy importante dar continuidad a lo logrado, no importa de qué gestión haya sido”, afirmó Acosta.

Cambio de dependencia

Del mismo modo, consideró que “si se elimina el Juzgado de Faltas además pasará por el Juzgado de Paz, algo que sería descabellado después de contar con esa institución en Santa Ana.

“El argumento que da el concejal Silva es que como Santa Ana es un municipio de segunda no puede tener Juzgado de Faltas, algo que resulta ilógico ya que ni siquiera sabemos si seguimos siendo municipio de segunda ya que el último censo se hizo en 2010 y debía hacerse el año pasado, pero por la pandemia no se hizo, pero de igual manera no es justificativo que por ser municipio de segunda no podamos tener un Juzgado de Faltas”, dijo Acosta.

De eliminarse

En tanto que si se eliminara el Juzgado de Faltas de Santa Ana, todos los trámites realizados allí serían canalizados por el juzgado de Paz, sobre el cual estaría pesando una denuncia por cobros desmedidos en las sentencias contravencionales, de acuerdo a lo averiguado por este medio. Situación que estaría siendo investigada por la justicia misionera.

Legalmente creados

Por su parte, la Jueza de Faltas de la localidad, la abogada Vannina Dos Santos, se refirió al respecto y dijo que “la verdad que hay que dejar claro que nosotros estamos legalmente creados, a los infractores se le garantizó el derecho a la defensa, se ordenó la parte legal de la documentación de los vehículos, sería un enorme retroceso sin sentido, más que un capricho de interpretación hermética de un artículo”.

Además, la jueza de Faltas de la localidad afirmó que se trabaja en equipo con la Policía de la Provincia mediante acuerdos de colaboración y cooperación firmados, “es más nuestro Juzgado de Faltas de Santa Ana forma parte del Colegio de funcionarios y Magistrados de la Justicia de Faltas del NEA gracias al apoyo del municipio, ya que soy vocal de dicho Colegio. Creo que no hay fundamento válido para ir para atrás como plantea el edil” destacó.