Julieta Nair Calvo contó que está felizmente embarazada

miércoles 29 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

“Tengo la boca completamente seca de los nervios, pero voy a intentar hablar un poquito”, dijo Julieta Nair Calvo en la gala de La Academia antes de anunciar su renuncia al certamen de ShowMatch. “A mí me pasa igual que a Marcelo (Tinelli): tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizá sea el proyecto de mi vida”, agregó luego de bailar junto a Rocío Igarzábal y Gonzalo Gerber.

Visiblemente emocionada, y con su pareja a un costado de la pista, la actriz anunció que está embarazada, esperando su primer hijo fruto de su relación con el empresario Andrés Rolando.

“Hace mucho estoy esperándolo, así que estoy muy contenta de poder comunicar acá que se viene un o una mini Juli”, celebró y contó cómo transitó los primeros meses de gestación durante su participación en el certamen: “Estoy muy agradecida de haber pasado por acá, que hacía muchos años que lo tenía pendiente. La pasé increíble. Estos últimos meses estuve cuidándome mucho acá en la pista de no caerme, no tropezarme, de no hacer trucos muy arriesgados, pero igual quería estar”.

Sobre el momento en que se enteró, declaró a Teleshow: “Ni lo puedo describir, fue un torbellino de emociones. Nos enteramos juntos, me hice el test y se lo dije. Fue un momento de mucha felicidad. Tardás un poquito en caer. Estamos muy felices”. “Lo contamos cuando estaba un poquito más asegurado”. Y con respecto a que no se filtrara la noticia en los medios ya que ella quería ser quien lo contara, Julieta detalló que le pidió Ángel de Brito -jurado del certamen y conductor de Los Ángeles de la Mañana- que no lo hiciera público. “Me dijo que me lo iba a guardar y así fue. Buena onda, por suerte”, destacó sobre el periodista.