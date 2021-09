Estudiantina 2021: jóvenes de varias localidades se preparan para la gran fiesta

martes 28 de septiembre de 2021 | 3:30hs.

Septiembre finaliza con festejos, anuncios y celebraciones para los estudiantes secundarios. Es que, en el marco del mes del estudiante, varias localidades del interior de Misiones llevaron adelante varias actividades enmarcadas en la Estudiantina.



Apóstoles, Mojón Grande, Montecarlo y Campo Viera son algunos de los municipios que festejaron una estudiantina distinta, más informal, con el fin de que los jóvenes no pasen otro año sin celebrar.



Ahora, se suma a la lista la Capital del Monte que llevará a acabo su estudiantina durante tres días, en el Parque de las Naciones. Mientras, en Posadas, los estudiantes se preparan con entusiasmo para recibir el anuncio oficial del municipio, luego de los rumores surgidos al respecto.



“Charlamos con un profesor asesor de otro colegio que sí tuvo información certera sobre la charla que se dio el sábado pasado, en horas de la tarde, en la Municipalidad, de la que salió esta propuesta de hacer una jornada de estudiantina, invitando sobre todo a los chicos del último año. De todas maneras, la Asociación de Estudiantes Posadeños (Apes) está acéfala, así que no hay nada oficial, pero no sabemos si hay un acuerdo y una propuesta”, destacó David Sánchez, profesor asesor del colegio Santa María, en diálogo con Radioactiva.



“Los chicos están muy entusiasmados. Pero hasta el momento, no se ha comunicado oficialmente. Lo vemos como una propuesta viable”, agregó el profesor.



Desde la Subsecretaría de la Juventud de Provincia propusieron llevar adelante una edición especial de Estudiantina 2021. Sería en el autódromo de Posadas, aunque profesores asesores y estudiantes proponen llevar adelante el encuentro en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, un escenario emblemático para la fiesta posadeña.



Las fechas todavía no están confirmadas pero se estipula que podrían celebrarse a fines de octubre, en un encuentro más informal y sin jurado evaluador. Por lo tanto, la Estudiantina 2021 no sería en Posadas una edición competitiva.



“Solamente sería un desfile para que los chicos no se queden otro año sin tocar ni bailar”, señaló esta semana Pablo José Núñez, subsecretario de Juventud de la Provincia, a este medio.



“Todavía no tenemos certezas pero por lo que pudimos saber, sería una jornada como para volver a disfrutar de la Estudiantina, para que no pasemos otro año sin tocar ni bailar. Algo similar a una prueba piloto”, detalló por su parte Felipe Menem, director -junto a Rodrigo Cáceres- de la Banda de Música del Instituto Madre de la Misericordia.



Todavía no están definidos los días de ensayo, sin embargo los estudiantes estiman que se llevarán a cabo en los mismos lugares en los que ensayaron en 2019, una vez por semana y durante tres horas.



La propuesta surgió luego de que, en la semana del estudiante, en varias escuelas de la ciudad, los alumnos revivieran algunas coreografías de la última edición de Estudiantina, a modo de festejo y presentación en cada escuela, con un número exclusivo y particular, en el marco de los festejos.



“La idea sería hacer la edición con trajes de años anteriores o el uniforme distintivo de cada escuela”, aludió el director de la banda señalando que tienen poco tiempo para organizarse y que la propuesta no responde a una competencia, sino más bien a una presentación informal para revivir, entre todos los estudiantes posadeños, a la Estudiantina local.



Estudiantina en Oberá

En la Capital del Monte, el evento será el 21, 23 y 24 de octubre, en el Parque de las Naciones -el mismo predio en el que tuvieron la peña estudiantil- y los estudiantes solamente presentarán coreografías de baile.



Más de 13 colegios vienen trabajando en la Asociación de Centros de Estudiantes del Departamento Oberá (Acedo), con reuniones en la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad para coordinar la fiesta estudiantil.



“Con los chicos hicimos la primera reunión en julio y después fuimos organizando el cronograma de actividades variadas como la jornada de freestyle y la peña estudiantil”, explicó Darío Rodríguez, director de Cultura de Oberá.



La estudiantina será en un nuevo formato, “diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta vez sólo con cuerpo de baile. Nos quedan algunas reuniones más para confirmar cuántos colegios se van a presentar”.



Hoy en el centro de estudiantes de Oberá están trabajando el 100 por ciento de los colegios secundarios, la organización cuenta con 13 establecimientos educativos y en la estudiantina falta confirmar la participación de todos.



En lo que respecta a la Fiesta Provincial -al igual que la renovación de los cargos-desde la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes) aún no hay novedades. El evento provincial se suele celebrar en noviembre y este año la sede será Concepción de la Sierra.